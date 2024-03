Diniz diz que Flu 'não existiu' no 1º tempo e isenta R. Augusto de culpa

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Fernando Diniz foi questionado sobre a opção por Renato Augusto, na vaga do suspenso André, na derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Flamengo, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca.

O que aconteceu

O treinador disse que o Tricolor "não existiu" no primeiro tempo. Ele, porém, isentou Renato Augusto de culpa pelo desempenho ruim do time.

"Pela análise do jogo, respondendo sua pergunta, obviamente quando um time joga um primeiro tempo tão mal como jogamos, o responsável é o treinador, não adianta atribuir a outros fatores. Mas essa explicação que o torcedor quer saber... Se o time jogasse mal, naturalmente iam dizer que era por causa do Renato Augusto, mas não tem absolutamente nada a ver. Se fosse por isso... O time melhorou no segundo tempo, não melhorou? Só porque saiu o Ganso? Mas entrou o Lima, que é outro meia, não é volante", disse o técnico, complementando:

"O que mudou foi a postura do time. O time que não existiu no primeiro tempo. Se fosse só por conta da marcação, o time teria trocado passes com mais velocidade, criado mais chances. Mas a gente não criou e a gente não marcou. É sempre essa coisa fácil, e o futebol não é fácil assim. Não é porque jogou o Renato Augusto e o Ganso. A gente errou uma enormidade de passes, saiu jogando mal, escolheu mal se saia jogando curto ou longo. O time não existiu por conta de um todo, não é por causa dessa coisa fácil. Se quiserem achar isso, podem achar".

Diniz, que foi chamado de "burro" pela torcida, explicou sua ideia. Segundo ele, o objetivo era dar mais qualidade técnica com a entrada de Renato Augusto: