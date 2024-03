Diniz critica postura do Fluminense em derrota para Flamengo

O Fluminense ficou mais distante do tri do Campeonato Carioca. A equipe tricolor foi derrotada por 2 a 0 pelo o Flamengo, neste sábado, no Maracanã, pela partida de ida da semifinal.

O técnico Fernando Diniz admitiu a atuação ruim da equipe e criticou a postura do Fluminense, principalmente no primeiro tempo.

"Pela análise do jogo, obviamente quando um time joga um primeiro tempo tão mal como jogamos, o responsável é o treinador, não adianta atribuir a outros fatores. Mas essa explicação que o torcedor quer saber. Se o time jogasse mal, naturalmente iam dizer que era por causa do Renato Augusto, mas não tem absolutamente nada a ver. O que mudou foi a postura do time. O time que não existiu no primeiro tempo. A gente não criou e não marcou. O time não existiu por conta de um todo", disse Diniz.

Fim de jogo. Fluminense 0x2 Flamengo. A partida de volta é no proximo sábado, às 21h. pic.twitter.com/x1yibKFZyi ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 10, 2024

Diniz destacou o que o Fluminense precisa fazer para reverter a vantagem do Flamengo no jogo da volta. O comandante evitou relacionar a situação com a da final do Carioca de 2023.

"Não tem nada a ver com o que aconteceu no ano passado. A gente tem que melhorar muito com relação ao que aconteceu hoje, ser um time completamente diferente, com outro time de postura. Postura parecida da que tivemos no segundo tempo. E daí tentar fazer alguma coisa melhor", completou.

Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar no sábado, no Maracanã. Os Tricolores precisam vencer por três ou mais gols de diferença para avançarem para a final.