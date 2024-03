Decisivo contra a Inter de Limeira, Furch garante vaga de titular do Santos para mata-mata

O técnico Fábio Carille já decidiu quem será o centroavante titular do Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Trata-se de Julio Furch.

O atacante argentino garantiu uma vaga no time principal após a ótima exibição neste sábado, na vitória de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Estadual.

"Sim. Ele é o titular nas quartas", declarou o técnico alvinegro em rápida reposta após o embate.

Furch marcou os dois primeiros gols do Santos no jogo.

No primeiro, subiu sozinho para aproveitar o cruzamento de Otero.

No segundo, assumiu a responsabilidade e converteu o pênalti sofrido por Pedrinho.

O atacante vinha sofrendo para conquistar um espaço com Carille neste ano.

Ele disputou nove dos 11 compromissos do clube na temporada, sendo sete entre os titulares.

O jogador de 34 anos, porém, não estava conseguindo ser decisivo.

Até então, ele tinha marcado um tento.

Agora, portanto, Julio Furch chega a marca de três bolas na rede e assume a artilharia do time na temporada.

Com a ascensão do argentino, quem perde espaço é Alfredo Morelos.

O colombiano entrou em campo em oito oportunidades, sendo três como titular, marcou dois gols e deu uma assistência.

Vale lembrar que Willian Bigode também concorria por uma vaga, mas se lesionou e ficará de fora da reta final do Paulista.

Ao todo, Furch soma 31 jogos e oito gols com a camisa do Santos.

Com a vitória sobre a Inter de Limeira, o Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 25 pontos.

A equipe assegurou a segunda colocação na classificação geral, ficando apenas atrás do Palmeiras, que venceu o Botafogo-SP e foi a 28 pontos.

O Santos aguarda a definição da Federação Paulista de Futebol (FPF) para saber quando volta a campo.

O time encara a Portuguesa nas quartas de final, em casa.

As datas base são 16 e 17 de março.