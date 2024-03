Corinthians terá time alternativo contra o Água Santa pelo Paulistão; veja escalações

O Corinthians está escalado para enfrentar o Água Santa, neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico António Oliveira, que está suspenso e não poderá ficar no banco de reservas, fez algumas mudanças.

O português optou por montar um time alternativo, já que o clube não briga por mais nada na competição. Apenas Romero segue entre os titulares.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Carlos Miguel; Matheus França, João Pedro, Caetano, Raul Gustavo e Hugo; Ryan, Biro, Pedro Henrique e Gustavo Silva; Romero.

No banco de reservas, o responsável por dirigir o Timão será Bruno Lazaroni. Ele não poderá contar com Igor Coronado, que sofreu uma lesão muscular. Cássio, Raniele, Maycon e Yuri Alberto não ficam nem no banco de reservas também.

Do outro lado, o Água Santa, do técnico Bruno Pivetti, está escalado com: Ygor Vinhas; Alex Silva, Joilson, Robles e Arthur; Cristiano, Igor Henrique e Luan Dias; Neilton, Bruno Xavier e Júnior Todinho.

O Corinthians não possui mais chances matemáticas de classificação para as quartas de final do Estadual. Portanto, será apenas um jogo protocolar para o Alvinegro, que possui três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. No grupo C, o time se encontra na última posição, com 13 pontos, sem condições de alcançar a segunda colocada Inter de Limeira, que possui 17 unidades. O Red Bull Bragantino lidera.

O Água Santa, por sua vez, tem como objetivo chegar ao mata-mata do Paulista via grupo B. A equipe está na terceira colocação do grupo B, com 14 pontos, três a menos que a vice-líder Ponte Preta. Ou seja, o Netuno precisa vencer o Timão e torcer para a Macaca pelo menos empatar com o Santo André, fora de casa. O líder da chave e já garantido para a próxima fase é o Palmeiras.

A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, a partir das 16 horas (de Brasília).