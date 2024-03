Corinthians: dois motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Corinthians enfrenta o Água Santa hoje (9), às 16h (de Brasília), no Primeiro de Maio, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar no triunfo do Timão, e um para desconfiar dos comandados de António Oliveira.

Motivos para acreditar na vitória

O Corinthians melhorou o rendimento. A eliminação ocorreu muito por conta dos maus resultados com Mano Menezes. Com António Oliveira, o Timão deu sinais de progressão.

Novo ânimo. António Oliveira vai dar chance a jogadores com menos minutagem. Esses atletas vão querer ganhar pontos com o treinador.

Motivo para desconfiar

Jogo vale mais para o Água Santa. O time de Diadema ainda tem chance de se classificar se vencer o Corinthians e a Ponte Preta perder para o Santo André. Fora das quartas de final, o Timão só cumpre tabela.