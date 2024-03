Corinthians: António Oliveira deve aproveitar 'saideira' para testar jovens

Do UOL, em Santos

O técnico António Oliveira deve testar garotos da base do Corinthians contra o Água Santa hoje, na despedida do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O treinador português quer aproveitar a saideira do Timão para dar mais minutos aos jovens pouco utilizados. Como o Corinthians não tem mais chance de classificação, António escalará um time diferente, numa espécie de "laboratório".

A comissão técnica cogitou ir com força máxima pensando no duelo da Copa do Brasil contra o São Bernardo. Mas entendeu que é momento de testes e de também preservar os principais jogadores, como Cássio, Fagner e Maycon.

Como adiantou a Itatiaia, nomes como João Pedro, Ryan e Guilherme Biro podem ser titulares. Matheuzinho, Raul Gustavo e Caetano também devem sair jogando.

Durante a semana de treinamentos, António Oliveira tentou manter a concentração do elenco. Ele diz que, além da honra de vestir a camisa do Corinthians, essa partida precisa servir para manter a evolução da equipe.

O Água Santa, em compensação, joga uma decisão. O time de Diadema pode avançar se vencer o Corinthians e a Ponte Preta perder para o Santo André.