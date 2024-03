Convocado para a Seleção Brasileira, Savinho apresenta números impressionantes no Girona

O atacante Savinho, convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez na semana passada, vive grande fase no Girona e apresenta números impressionantes na equipe. O jogador foi autor de um dos gols da vitória de seu time sobre o Osasuna por 2 a 0, neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

Sávio (19 anos) entre todos do Girona na temporada 23/24: 1º em assistências (7)

1º em dribles certos (86)

1º em duelos ganhos (183)

2º em Nota Sofascore (7.27)

2º em participações em gols (17)

2º em passes decisivos (36)

2º em grandes chances criadas (10) ??? pic.twitter.com/BsafHCYaKk ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 9, 2024

O atleta é um dos destaques do segundo colocado da LaLiga e lidera o time em assistências, com 7, de acordo com dados do Sofascore. Ele também está no topo em relação aos dribles certos (86) e duelos ganhos (183), demonstrando sua qualidade ofensiva.

Ao todo, o atacante tem 17 participações em gols, o segundo do elenco no quesito. Também ocupa a mesma posição nos passes decisivos (36) e em grandes chances criadas (10).

Com a convocação do técnico Dorival Júnior, Savinho terá a chance de estrear pela Seleção Brasileira nos duelos com a Inglaterra e Espanha, que ocorrem no fim de março, nos dias 23 e 26. Além dele, o Girona também teve o lateral direito Yan Couto chamado para os jogos.

O time espanhol segue na briga pelo título da liga nacional e entra em campo novamente no próximo sábado, às 14h30, contra o Getafe, no Coliseu Alfonso Pérez.