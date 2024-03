Com um a menos, Corinthians segura empate com Água Santa na despedida do Paulistão

Já eliminado, o Corinthians encerrou a sua participação no Campeonato Paulista com um empate. Neste domingo, o Timão ficou no 0 a 0 para o Água Santa, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, pela 12ª rodada do torneio. Os alvinegros jogaram com um a menos durante todo segundo tempo. Ryan foi expulso nos acréscimos da etapa inicial.

Sem chances matemáticas de avançar às quartas de final, o técnico António Oliveira escalou um time alternativo. Jogadores como Cássio, Maycon, Raniele e Yuri Alberto nem sequer foram relacionados. O comandante português, aliás, assistiu ao jogo em um dos camarotes do estádio, já que estava suspenso. Bruno Lazaroni ficou no banco de reservas.

Com o resultado, o Alvinegro encerrou o Estadual na terceira colocação do Grupo C, com 14 pontos. Já o Netuno ficou em terceiro da chave B, com 15, dois a menos que a Ponte Preta, que perdeu para o Santo André e avançou para enfrentar o Palmeiras nas quartas.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Copa do Brasil. Na quinta-feira, o time visita o São Bernardo, pela segunda fase do torneio. A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio a partir das 20 horas (de Brasília).

O jogo

A partida começou bem estudada. O Corinthians até começou com mais posse de bola, mas teve dificuldades para achar espaços na marcação e levar perigo.

Do outro lado, o Água Santa tentou explorar os vacilos alvinegros. E foi assim que nasceu a primeira chance real de gol. Com oito minutos, Bruno Xavier aproveitou o erro na saída de bola, dominou e bateu no cantinho. Carlos Miguel se esticou todo e fez ótima defesa. Na sequência, o atacante tentou mais uma vez, após receber bom passe de Neilton. Dessa vez, o arremate saiu raspando a trave.

O Timão, por sua vez, chegou pela primeira vez ao ataque aos 21. Pedro Henrique roubou a bola na ponta, invadiu a área e cruzou para Romero, que pegou mascado. A bola sobrou limpa para Biro, mas o meia furou e perdeu grande oportunidade.

O Netuno respondeu instantes depois. Luan Dias arriscou em cobrança de falta e mandou pelo lado, com perigo. Aos 32, Ryan errou o passe na entrada da área e viu Júnior Todinho enfiar ótima bola para Bruno Xavier, que tirou tinta da trave mais uma vez.

No lance seguinte, o atacante teve mais uma chance de ouro. Ele recebeu grande lançamento e saiu cara a cara com Carlos Miguel. Após dividida, a bola tomou o rumo do gol, mas Hugo salvou em cima da linha e evitou o gol.

Já nos acréscimos, a vida dos visitantes ficou mais difícil. Isso porque Ryan foi expulso após cometer falta em Neilton e receber o seu segundo cartão amarelo. Antes, ele havia sido advertido por uma confusão com Cristiano.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Corinthians tentou administrar a partida. Com o tempo, porém, o Água Santa foi encontrando espaços. Aos sete, Neilton cobrou falta na área e viu Carlos Miguel fazer defesa segura. O goleiro voltou a trabalhar na sequência. Ronald recebeu bom passe de Luan Dias na direita e bateu direto. Atento, o goleiro espalmou.

Aos 15, o arqueiro apareceu de novo. Júnior Todinho ficou com a sobra na área e cabeceou à queima roupa, mas parou no defensor alvinegro.

Já com o relógio marcando 36 minutos, Luan Das encontrou passe perfeito para Jael, que saiu de frente para Carlos Miguel, sem marcação. O centroavante, entretanto, pegou muito mal na bola e finalizou para fora.

O Corinthians respondeu instantes depois. Arthur Sousa puxou contra-ataque pela esquerda, cortou a marcação e bateu no canto, obrigando Ygor Vinhas a fazer boa defesa. No rebote, Giovene mandou para fora.

No fim, o Água Santa pressionou em busca de um gol salvador, para tentar ir às quartas, mas não foi eficiente. Nos acréscimos, Jael até teve uma chance de se redimir, porém cabeceou para fora após cruzamento preciso. Assim, o embate terminou 0 a 0.

FICHA TÉCNICA



ÁGUA SANTA 0 X 0CORINTHIANS

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP)



Data: 10 de março de 2024, domingo



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira



Assistentes: Daniel Luis Marques e Alex Alexandrino



VAR: Adriano de Assis Miranda



Cartões amarelos: Neilton, Cristiano, Luan Dias, Kady (Água Santa); Ryan, Pedro Henrique, Bidon Bruno Lazaroni (Corinthians)



Cartão vermelho: Ryan (Corinthians)

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Alex Silva, Joilson, Robles e Arthur; Cristiano (Léo Sena), Igor Henrique (Kady) e Luan Dias; Neilton (Luiz Eduardo), Bruno Xavier e Júnior Todinho (Jael)



Técnico: Bruno Pivetti

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Matheus França (Arthur Sousa), João Pedro, Caetano, Raul Gustavo e Hugo (Matheus Araújo); Ryan, Biro, Pedro Henrique (Léo Maná) e Gustavo Silva (Bidon); Romero (Giovane)



Técnico: Bruno Lazaroni (auxiliar)