Com golaço de Cristaldo, Grêmio bate Brasil de Pelotas e pega o Caxias na semifinal do Gaúcho

O Campeonato Gaúcho conheceu seus quatro semifinalistas neste domingo. No último jogo das quartas de final, o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas, por 2 a 0, na Arena do Grêmio. Os gols gremistas foram marcados por Cristaldo e Diego Costa.

Na próxima fase do Estadual, o Grêmio terá pela frente o Caxias, com data, horário e local a serem definidos pela Federação Gaúcha. O duelo, que será disputado em ida e volta, será uma reedição da final do Estadual do ano passado, vencida pelo Tricolor gaúcho.

Do outro lado da chave, o Internacional encara o Juventude por uma vaga na grande decisão. O Colorado é o maior vencedor da competição, com 45 títulos, enquanto o Tricolor gaúcho tem 42 e vai em busca do 43º.

O jogo

A primeira grande chance do jogo surgiu aos 19 minutos. Cristaldo soltou uma bomba da entrada da grande área e o goleiro Gabriel Oliveira espalmou. No rebote, Gustavo Nunes chutou fraco para o gol e a defesa do Brasil de Pelotas tirou em cima da linha.

Aos 37 minutos, o Tricolor gaúcho chegou com perigo novamente. Diego Costa encontrou linda enfiada de bola para Pavón. O argentino invadiu a grande área e finalizou de primeira, mas não bateu bem e mandou por cima do gol.

Minutos depois, o Grêmio abriu o marcador, mas o gol foi anulado. Villasanti roubou a bola e tocou para Diego Costa dentro da grande área. O centroavante finalizou e balançou as redes, mas foi marcado o impedimento no lance.

Mas o Tricolor Gaúcho não desistiu e inaugurou o marcador com um belo gol. Mayk acionou Cristaldo na entrada da grande área e o argentino bateu forte, colocado, para fazer um golaço na Arena do Grêmio: 1 a 0.

Aos seis minutos da etapa final, o Grêmio quase ampliou. Cristaldo avançou pelo lado esquerdo, impediu a saída da bola e conseguiu cruzar rasteiro. Diego Costa chutou de primeira, mas o goleiro Gabriel fez a defesa.

E foi aos 23 minutos que o Tricolor gaúcho de fato conseguiu aumentar a vantagem. Pavón tocou para João Pedro. O lateral cruzou para dentro da área e Diego Costa furou. Mas na segunda tentativa, mandou a bola para o fundo das redes para fazer 2 a 0.

Com 27 minutos, o Brasil de Pelotas levou perigo ao gol gremista pela primeira vez na partida. Maicky arriscou chute da intermediária e a bola explodiu no travessão do goleiro Caíque.

Já próximo ao fim do jogo, o zagueiro Bruno Reis, do Brasil de Pelotas, foi expulso. Após revisão do VAR, o juiz de campo viu que o defensor deixou o braço no rosto de Gustavo Nunes e mostrou o cartão vermelho.