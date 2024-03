Com dois a menos, Cruzeiro empata com Tombense pela ida das semis do Mineiro

Com dois a menos, o Cruzeiro empatou com o Tombense por 0 a 0, no Ipatingão, pela ida das semifinais do Campeonato Mineiro. O zagueiro Zé Ivaldo, aos 34 minutos da primeira etapa, e Marlon, aos 39 da segunda etapa, foram expulsos da partida deste domingo

Diante do resultado, a Raposa pode manter a igualdade na próxima partida para avançar, por ter feito melhor campanha. Já os mandantes são obrigados a vencer para passar à final.

Ainda sem data, horário e local divulgados, o Cruzeiro enfrenta o Tombense em mais um embate para definir quem conquista a vaga na grande decisão.

? A IMAGEM DO CRUZEIRO RESPLANDECE ? pic.twitter.com/GVcEp02fs2 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) March 10, 2024

O jogo

A primeira grande chance da partida foi do Cruzeiro: Rafael Elias chutou dentro da área, mas a bola foi pelo lado de fora da rede. Posteriormente, Felipe Garcia fez boa defesa no cabeceio de Zé Ivaldo.

O zagueiro voltou a assustar, parando na trave dessa vez. O defensor, porém, foi expulso após entrada em Rafinha e deixou o Tombense com um a mais.

No fim da primeira etapa, os mandantes cresceram na partida e ficaram perto de marcar em duas oportunidades. Na primeira, a bola bateu em João Marcelo após Rafael sair de soco e foi para fora. Depois, o goleiro cruzeirense salvou em finalização de Igor Bahia.

Em vantagem numérica, o Tombense tentava sair em vantagem diante da sua torcida. Aos 16 minutos, Igor cabeceou por cima da meta com perigo.

O Cruzeiro ainda teve outro expulso: Marlon, aos 39 minutos. Ainda assim, a equipe conseguiu ao menos o empate sem gols contra os mandantes.