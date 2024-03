Christian exalta goleada do Athletico: "a gente precisava dessa vitória"

Neste domingo, o Athletico-PR goleou o Londrina por 6 a 0 e conseguiu a classificação para a semifinal do Campeonato Paranaense. Depois do jogo, Christian valorizou a vitória do Furacão.

"A gente precisava dessa vitória. Então o professor botou o máximo de confiança e a gente mostrou a cara que é o Furacão, é pressão lá em cima, buscando o gol o tempo todo. Fizemos um caldeirão aqui com essa torcida linda. Graças a Deus conseguimos fazer uma grande vitória e para o restante da competição nos deixa muito confiantes para fazer grandes jogos", disse o jogador na saída do gramado.

Christian marcou o segundo gol da partida ainda deu a assistência para o gol de Mastriani. O volante recebeu dentro da área, driblou o zagueiro e tocou de cobertura para fazer um golaço.

Depois de perder no jogo de ida por 1 a 0, o Athletico conseguiu reverter a desvantagem dentro de sua casa. O clube agora espera o vencedor de Operário-PR e Azuriz para conhecer seu adversário na semifinal.

O primeiro jogo acontece no próximo domingo, ainda sem horário definido. Por conta da classificação geral do campeonato, o Furacão faz o segundo jogo em casa.