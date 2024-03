São Paulo terá dois zagueiros e Luciano contra o Ituano; veja escalações

O São Paulo enfrenta o Ituano neste domingo (10) no Estádio Novelli Júnior pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista de olho na vaga no nas quartas de final.

Havia uma dúvida sobre qual esquema tático Carpini levaria a campo, com dois ou três zagueiros.

O técnico optou pelo esquema com dois defensores, e com isso Luciano foi confirmado no ataque ao lado de Calleri e Ferreira.

Bobadilla herdou a vaga no meio-campo, já que Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor seguem sem condições de jogo e Pablo Maia está suspenso.

O São Paulo entra em campo com: Rafael; Igor Vinicius, Ferraresi, Arboleda e Welington; Bobadilla, Alisson e Lucas; Luciano, Ferreira e Calleri.

🇾🇪 O Tricolor está escalado!



⚽️ Ituano x São Paulo

🏟 Novelli Júnior (Itu)

⏰ 16h

🏆 Paulistão



📺 Record TV e Paulistão Play

🎙️ SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/F12f9pr3Da — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 10, 2024

O jogo é decisivo para o São Paulo confirmar a vaga na próxima fase do Paulista. Líder do grupo D com 19 pontos, o Tricolor depende apenas de seu próprio resultado para avançar, mas é perseguido de perto por Novorizontino, que tem 19 pontos e São Bernardo, com 18.

O Ituano entra em campo com: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Léo Oliveira, Marcel e Marlon; Vitão, Miquéias e Person; Vinicius Paiva, Zé Carlos e Thonny Anderson