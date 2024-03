Carlos Miguel valoriza entrega de garotos do Corinthians e pede "cabeça boa" após eliminação

O Corinthians ficou apenas no empate de 0 a 0 com o Água Santa, neste domingo, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Eleito craque da partida, Carlos Miguel valorizou a entrega dos atletas e pediu pés no chão para essa sequência de temporada.

"Jogar no Corinthians tem cobrança tem todo dia. Faz parte. Agradeço todos meus companheiros, os meninos, que trabalham e se sacrificaram para correr por nós hoje. Não conseguimos a vitória. Fomos eliminados, ninguém quer isso, não é bom, mas faz parte da vida. Muitas vitórias virão, assim como muitas derrotas. Temos que manter a cabeça boa, os pés no chão pois temos muito trabalho pela frente", disse à Cazé TV.

Com o resultado, o Alvinegro encerrou o Estadual na terceira colocação do Grupo C, com 14 pontos. O time já chegou na última rodada eliminado.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Copa do Brasil. Na quinta-feira, o time visita o São Bernardo, pela segunda fase do torneio. A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio a partir das 20 horas (de Brasília).