Carlos Miguel brilha em empate do Corinthians; Ryan, expulso, tem pior nota

Do UOL, em Santos

Carlos Miguel foi o grande destaque do empate em 0 a 0 do Corinthians com o Água Santa hoje e levou a melhor nota na plataforma especializada Footstats. Expulso, Ryan foi o pior ao lado de Hugo.

As notas do Corinthians

Carlos Miguel: 9,3

João Pedro: 6,0

Raul Gustavo: 6,4

Caetano: 6,6

Matheuzinho: 5,3

Ryan: 4,5

Guilherme Biro: 4,7

Hugo: 4,5

Gustavo Mosquito: 5,0

Pedro Henrique: 4,7

Romero: 5,2

(Breno Bidon): 5,3

(Leo Maná): 4,9

(Matheus Araújo): 5,3

(Giovane): 4,6

(Arthur Sousa): 5,6

As notas do Água Santa

Ygor Vinhas: 5,7

Alex Silva: 6,3

Joílson: 6,2

Robles: 6,2

Artur: 6,3

Igor Henrique: 6,0

Cristiano: 5,5

Luan Dias: 5,7

Júnior Todinho: 6,0

Neilton: 6,9

Bruno Xavier: 5,9

(Kady): 5,3

(Léo Sena): 5,5

(Jael): 5,4

(Luiz Eduardo): 5,5

(Ronald): 5,3