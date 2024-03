Calleri sai no intervalo do jogo contra o Ituano com dores na perna direita e preocupa o São Paulo

O atacante Jonathan Calleri pode virar um problema para o São Paulo na fase final do Campeonato Paulista. O atleta foi substituído no intervalo do duelo contra o Ituano neste domingo, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, com dores na perna direita.

O argentino deu lugar a Juan, vítima do pênalti que ocasionou o terceiro gol do Tricolor, marcado por Lucas. O time venceu por 3 a 2, com um gol nos acréscimos, e se classificou no sufoco.

Calleri deve ser avaliado nesta semana para saber se houve alguma lesão. Vale dizer que, para o mata-mata, o técnico Thiago Carpini contará com o atacante André Silva, contratado do Vitória de Guimarães, de Portugal.

Classificado, o São Paulo enfrentará o Novorizontino nas quartas de final do Paulistão. O Tricolor ficou na liderança do Grupo D, com 22 pontos, mesma pontuação do rival, segundo colocado.

Ainda não há data nem horário confirmados para o duelo eliminatório. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não divulgou a tabela completa da próxima fase da competição. No entanto, com o primeiro lugar da chave, a equipe de Thiago Carpini garantiu o mando de campo.