Brasil no topo! Caio Bonfim e Viviane Lyra conquistam Sul-Americanos de Marcha Atlética

O brasiliense Caio Bonfim e a carioca Viviane Lyra conquistaram na manhã deste domingo, na Arena Pernambuco, região metropolitana de Recife, o Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética.

Caio completou a prova em 1:22:49, com calor de 26 graus e umidade relativa do ar de 94%. Matheus Gabriel Correa (AABLU-SC) ficou com a medalha de prata, com 1:25:44, seguido do colombiano Mateo Romero Blanco, com 1:26:10.

"Estou feliz. Vim aqui para representar meu país e o Sul-Americano é uma competição importante. Ainda mais em um ano olímpico. Em Paris também estará quente, em agosto, como esteve aqui em Pernambuco. É sempre bom testar o corpo, a hidratação, fazer o gelo para baixar a temperatura interna. Enfrentamos calor no Mundial de Doha (2019) e na Olimpíada de Tóquio (2021). Cada prova é um degrau para os Jogos nosso grande objetivo do ano", disse o campeão.

Caio aproveitou a ausência de sol e até um pouco de chuva para fazer a primeira parte da prova bem forte: passou os primeiros 10 km em 41:01. "Foram duas provas, uma sem sol e outra com sol, que saiu depois da largada", disse o atleta, que chegou da cansativa viagem à China na noite da última terça-feira e teve de se adaptar à mudança de 11 horas de fuso horário. No domingo passado, o brasileiro bateu o recorde nacional da especialidade com a marca de 1:17:44, no GP Chinês, em Taicang, conquistando a medalha de bronze.

O próximo desafio do ganhador da medalha de bronze no Mundial de Budapeste no ano passado será o Mundial de Marcha Atlética por Equipes, dia 21 de abril, em Antalya, na Turquia. Em seguida, começa a participação na temporada europeia de Grandes Prêmios.

Nos 20 km femininos, o domínio foi estrangeiro. A colombiana Lucy Alejandra Mendoza conquistou o ouro, com 1:35:24, seguida das equatorianas Magaly Batriz Bonilla Solis (1:36:09) e de Paula Milena Torres Sarango (1:36:56). A brasileira mais bem colocada foi Bruna Batista de Oliveira (AABLU-SC), que terminou na oitava colocação, com 1:49:30.

Viviane e a vitória nos 35 km

Gustavo Alves/CBAt

Viviane Lyra, marchadora brasileira já qualificada para os Jogos Olímpicos de Paris, confirmou o favoritismo e conquistou o título de campeã dos 35 km do Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética. A carioca completou a prova em 2:52:26.

O pódio foi todo brasileiro: Mayara Vicentainer (IABC-SC) conquistou a medalha de prata com o tempo de 3:09:50 e Elianay Santana Barbosa (CASO-DF) a de bronze em 3:33:00.

"Apesar de não ter sido o tempo que eu gostaria, gostei (do resultado). Enfrentar esse calor, o clima muito úmido, estou bem preparada. Queria me testar e foi bom. Como eu sabia que o sol estaria alto no final da prova, eu comecei forte - passei os 20 km para 1:35. Sabia que no final ia ficar duro. O tempo de 2:52 é bom para início de temporada e num circuito que estava escorregadio e tinha curva fechada", afirmou Viviane.

A história da Viviane Lyra, classificada a Paris na marcha, é muito legal. Ela, por anos, vendeu pastel e caldo de cana na feira para bancar a faculdade de nutrição (hoje é pos-graduada) e a carreira de atleta. Seguiu trabalhando na rua até 26 anos e só há dois anos tem uma... pic.twitter.com/TmR83DsKOc ? Demétrio Vecchioli (@Olhar_Olimpico) March 7, 2024

Viviane vai continuar trabalhando para as próximas provas e para o seu objetivo final de estar totalmente preparada para os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto, e neste domingo mesmo segue para Bogotá, Colômbia, para três semanas de treino em altitude. O Challenge de Podebrady, na República Tcheca, dia 6 de abril, e o Mundial de Marcha Atlética por Equipes de Antalya, na Turquia, dia 21 de abril, são os dois próximos compromissos de Viviane. "É continuar lutando porque Paris é o foco principal do ano", acrescentou Viviane.

Todos os campeões

35 km feminino - Viviane Santana Lyra (BRA) - 2:52:26

35 km masculino - Diego Pereira Lima (BRA) - 3:11.40

20 km - masculino - Caio Bonfim (BRA) - 1:22:49

20 km feminino - Lucy Alejandra Mendoza (COL) - 1:35:24

10 km - sub-20 feminino - Ruby Dayana Segura Garcia (COL) - 51:04

10 km - Sub-20 masculino - Jesus Lonardo Ramirez (COL) - 45:11

10 km - Sub-18 masculino - José Duvan Ccoscco (PER) - 50:51

5 km - sub-18 feminino - Rocio Andia Arotaipe (PER) - 26.37