Brasil luta até o fim, mas EUA vencem e conquistam a Copa Ouro feminina

Imagem: Harry How / GETTY IMAGES

A seleção dos Estados Unidos venceu o Brasil por 1 a 0 e conquistou o título da Copa Ouro Feminina na noite deste domingo (10). Lindsey Horan marcou o único gol da final, disputada no Snapdragon Stadium, em San Diego.

As norte-americanas conquistaram a primeira Copa Ouro neste novo formato, e somam 9 títulos do torneio feminino da Concacaf.

A seleção brasileira vinha com 100% de aproveitamento na Copa Ouro. A campanha teve vitórias contra Nicarágua (1 a 0), Porto Rico (1 a 0), Colômbia (1 a 0), Panamá (5 a 0), Argentina (5 a 1) e México (3 a 0).

As guerreiras do Brasil voltam a campo no dia 6 de abril, em jogo contra o Canadá, pelas semifinais da SheBelieves Cup.

O técnico Arthur Elias também dará andamento na preparação da equipe para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Ele comandou o Brasil em 11 partidas, com oito vitórias e três derrotas, desde que foi contratado em setembro do ano passado.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve ótimas oportunidades brasileiras, mas as adversárias melhoraram e tiveram mais eficiência. O Brasil deu bastante trabalho para os EUA, principalmente em finalizações de Duda Sampaio e Gabi Portilho. O equilíbrio passou a ficar maior, e as norte-americanas marcaram com Lindsey Horan, de cabeça, aos 45 minutos.

No segundo tempo, as norte-americanas se seguraram na defesa diante de um Brasil valente, mas pouco criativo. As melhores chances brasileiras vieram de bolas aéreas, com destaque para um chute perigoso de Geyse, aos 37 minutos. Através dos contra-ataques, Williams chegou a marcar o segundo gol para os EUA, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Gabi Nunes é marcada em Brasil x EUA na final da Copa Ouro Imagem: Sean M. Haffey / Getty Images via AFP

Gols

EUA abriu o placar no final do primeiro tempo. A lateral Fox cruzou da direita, e Horan subiu mais alto que a marcação brasileira para cabecear ao fundo das redes.

Impedido: seria mais um dos EUA, mas não valeu. Após passe errado na defesa do Brasil, Purce dominou e ajeitou para Williams, que não desperdiçou a oportunidade na cara do gol. A camisa 6, no entanto, estava em posição irregular.

FICHA TÉCNICA

Estados Unidos 1 x 0 Brasil

Competição: Final - Copa Ouro Feminina da CONCACAF de 2024

Data e horário: 10 de março de 2024, às 21h15 (de Brasília)

Local: Snapdragon Stadium, em San Diego, na Califórnia (EUA)

Público: 31.518

Árbitra: Melissa Borjas (HON)

Cartões amarelos: Alex Morgan (EUA)

Cartões vermelhos: Não houve

Gol: Lindsey Horan [EUA] (aos 45 minutos do primeiro tempo)

ESTADOS UNIDOS: Naeher; Emily Fox, Girma, Davidson, Dunn (Krueger); Coffey (Shaw), Horan, Lavelle (Lynn Williams), Albert; Rodman (Purce) e Alex Morgan (Sophia Smith). Técnica: Twila Kilgore

BRASIL: Luciana; Antonia, Thaís Ferreira, Tarciane; Adriana, Duda Santos (Vitória Yaya), Duda Sampaio (Júlia Bianchi), Yasmin; Gabi Nunes (Geyse), Gabi Portilho e Bia Zaneratto (Debinha). Técnico: Arthur Elias