Botafogo vence Sampaio Corrêa e larga em vantagem na semifinal da Taça Rio

O Botafogo saiu na frente na semifinal da Taça Rio. O Alvinegro carioca venceu por 2 a 1 o Sampaio Corrêa, neste domingo, em Bacaxá.

A partida foi disputada em baixo nível técnico na maior parte dos 90 minutos. Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Botafogo abriu o placar com Yarlen, mas sofreu a igualdade do Sampaio Corrêa, com Índio. Só que nos acréscimos, Sapata marcou o gol da vitória dos alvinegros.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília). O Botafogo pode perder por um gol de diferença que vai avançar. Para o Sampaio Corrêa, só um triunfo por dois ou mais gols garante a equipe na decisão.

VITÓRIA DOS CRIAS! ?? Com gols de Yarlen e Sapata, Botafogo vence Sampaio Corrêa no Elcyr Resende. ? O próximo compromisso do Glorioso é contra o RB Bragantino pela Conmebol Libertadores, na quarta-feira (13), em Bragança. ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/KzaRO7tqym ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 10, 2024

O jogo

As duas equipes iniciaram o confronto voltadas para o ataque. No entanto, tanto Sampaio Corrêa quanto Botafogo não conseguiam criar boas chances. Além disso, os times abusavam das faltas.

Tanto que a primeira chance do jogo aconteceu somente aos 32 minutos. Diego Hernández chutou para defesa de Leandro Matheus. Do outro lado, o Sampaio Corrêa continuava tentando os avanços, mas pecava no último passe.

O panorama da partida seguiu o mesmo nos minutos finais. O Botafogo esboçou uma pressão e assustou em cabeceio de Newton. Só que o confronto se manteve igual até o intervalo.

O Sampaio Corrêa começou o segundo tempo. Os donos da casa avançavam com velocidade, mas continuavam errando no setor ofensivo. A primeira boa chance aconteceu aos oito minutos, quando Lucas Carvalho pegou rebote e chutou perto do gol.

O Botafogo tinha dificuldade em trocar passes e via o Sampaio Corrêa se manter no ataque. Os donos da casa assustaram novamente aos 21 minutos, em chute de Davi.

Confira o golaço do Yarlen para abrir o placar da partida! Que chute, garoto! ??? #VamosBOTAFOGO ? @CanalGOATBR pic.twitter.com/PFs5lk0LeX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 10, 2024

Os alvinegros só chegaram com perigo aos 28 minutos. Yarlen foi lançado na área e chutou para boa defesa de Leandro Matheus. Depois, e avanço rápido, Kauê finalizou em cima do goleiro. De tanto insistir, o Botafogo marcou aos 33. Yarlen passou pelo marcador e acertou belo chute, sem chance para Leandro Matheus.

O gol animou a partida. O Sampaio Corrêa foi obrigado a avançar e deu espaço ao Botafogo. Os alvinegros quase ampliaram aos 38 minutos, em chute de Raí. Depois, Matheus Nascimento também assustou. No entanto, os donos da casa foram mais competentes e empataram aos 44. Índio aproveitou escanteio e cabeceou para a rede.

Quando parecia que a partida iria terminar empatada, o Botafogo chegou a vitória aos 49 minutos. Sapata recebeu na entrada da área e chutou sem chance para Leandro Matheus e dar números finais em Bacaxá.

FICHA TÉCNICA



SAMPAIO CORRÊA 1 X 2 BOTAFOGO

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)



Data: 10 de março de 2024 (Domingo)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: André Rodrigo Rocha (RJ)



Assistentes: Wallace Barros Santos (RJ) e Hugo Filemon Pinto (RJ)



VAR: Paulo Renato da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Rafael Pernão e Gabriel Agú (Sampaio Corrêa); Emerson Urso, Kauê e Raí (Botafogo)



GOLS: Índio, aos 44 minutos do segundo tempo (Sampaio Corrêa) / Yarlen, aos 33 minutos do segundo tempo; Sapata, aos 49 minutos do segundo tempo (Botafogo)

SAMPAIO CORRÊA: Leandro Matheus; Lucas Carvalho (Yago), Índio, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas (Hugo), Gabriel Agú e Marcelo (Octávio); Max, Abner (Davi) e Rafael Pernão



Técnico: Alfredo Sampaio

BOTAFOGO: Igo Gabriel; Mateo Ponte, Bastos, Kawan e Hugo (Devid); Kauê, Newton (Breno), Kauê, Raí (Sapata) e Diego Hernández (Yarlen); Emerson Urso (Matheus Nascimento) e Janderson



Técnico: Fábio Matias