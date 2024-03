Bia Haddad vence nas duplas em Indian Wells; Djokovic também avança

Após superar a estreia na chave de simples, Bia Haddad também venceu nas duplas no WTA 1000 de Indian Wells. Neste sábado, a brasileira e a norte-americana Taylor Townsend ganharam com tranquilidade na quadra dura norte-americana.

As vítimas foram as norte-americanas Hailey Baptiste e Clervie Ngounoue. Bia Haddad e Taylor Townsend ganharam em dois sets, parciais de 6/3 e 6/0, sem gastar muita energia.

O próximo desafio nas duplas ainda está indefinido. Bia Haddad e Taylor Townsend vão enfrentar as classificadas do duelo entre a francesa Caroline Garcia e a chinesa Yifan Xu contra as japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya.

Djokovic com dificuldades

Pentacampeão em Indian Wells, Novak Djokovic passou com dificuldades no seu primeiro desafio na chave masculina de simples. Diante do australiano Aleksandar Vukic, número 69 do ranking, o sérvio ganhou em três sets, parciais de 6/2, 5/7 e 6/2. Porém, foi um momento importante para o ídolo, que chegou a 400 triunfos em torneios da série ATP 1000.