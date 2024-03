'Beijinho no muro' e 'corrida chata': as frases do GP da Arábia Saudita

Max Verstappen dominou o GP de Jeddah, na Arábia Saudita, vencendo a segunda etapa da temporada 2024 da Fórmula 1. Fernando Alonso quebrou protocolo ao falar pelo rádio que deu um 'beijinho' no muro. Enquanto Charles Leclerc disse que achou a 'corrida um pouco chata'

'Beijinho no Muro'

Fernando Alonso se defendia de ataques de George Russell quando encostou com uma de suas rodas no muro. Pelo rádio, o espanhol brincou com o 'beijinho', que não o fez perder o controle do carro. O piloto da Aston Martin acabou em quinto

Um beijinho no muro na curva 9, mas tudo bem. Tudo bem

Leclerc achou chato

A corrida não foi nada empolgante para Charles Leclerc. Segundo o francês, a supremacia da RBR tirou a graça da disputa. Ele foi o terceiro colocado, atrás exatamente dos dois carros da Red Bull.

Tivemos um bom ritmo, e tive a volta mais rápida no fim. Foi uma corrida um pouco chata, já que a RBR estava muito veloz e nós atrás tínhamos uma diferença. Mas conseguimos o máximo de pontos possível hoje. No fim das contas, é definitivamente uma das pistas mais físicas da temporada. É bem quente, mas também (há o esforço) no pescoço

Corrida comprometida

Para o mexicano Sergio Pérez, a corrida foi comprometida pela presença do safety car logo cedo.

Definitivamente fizemos um bom progresso, foi uma pena termos nos classificado fora da primeira fila, já que Charles (Leclerc) dificultou. Foi uma corrida comprometida com o safety car tão cedo. É um ótimo dia para a equipe, temos que manter esse ímpeto. Ainda temos alguns pontos a ajustar, mas nossa hora vai chegar

Vestappen comemora

Max Verstappen comemorou seu 100º pódio em 186 corridas na carreira.

Acho que, no geral, foi um fim de semana fantástico para a equipe inteira, mas também para mim. Me sinto ótimo no carro. As últimas voltas com os pneus gastos foram um pouco escorregadias, mas conseguimos gerenciar com o intervalo atrás. Idealmente você não quer fazer um stint tão longo com o pneu, mas nós precisamos.

Novato elogiado

Com apenas 18 anos, o calouro Oliver Bearman foi escalado para substituir Carlos Sainz — diagnosticado com apendicite — no volante da Ferrari. Com uma corrida segura, terminando em sétimo, ele foi elogiado.