Auxiliar de António explica por que Corinthians jogou com time todo reserva

Do UOL, em Santos

Bruno Lazaroni, auxiliar de António Oliveira, explicou a escalação de um Corinthians diferente no empate em 0 a 0 com o Água Santa hoje, pela despedida do Campeonato Paulista.

Com a suspensão de António Oliveira, Lazaroni dirigiu a equipe quase toda reserva do Corinthians no Estádio 1º de Maio.

O auxiliar explicou que o Corinthians, já eliminado, decidiu dar chance a jogadores pouco utilizados antes da decisão contra o São Bernardo, quinta-feira, pela Copa do Brasil.

Lazaroni, porém, evitou dizer que o Timão "preservou" atletas.

Foi uma decisão nossa, oportunidade para outros atletas que treinam conosco. Oportunizá-los em contexto de jogo difícil, contra adversário que tinha pretensão na competição. Treinamos hoje pela manhã e vamos com foco total na quinta-feira

Bruno Lazaroni, auxiliar do Corinthians

Veja a entrevista de Bruno Lazaroni na íntegra

A análise

"A primeira parte foi muito aquém da nossa equipe, proporcionando transições e oportunidades aos adversário. Nos reorganizamos depois da expulsão, a atitude foi mais positiva e vibrante na segunda parte, mais com a cara do Corinthians, e calhou de quase vencermos no fim".

Expulsão do Ryan

"Achei injusta. Considerei falta no Ryan no primeiro lance, até questiono se houve falta para segundo cartão no segundo lance. Breno Bidon é excelente jogador, uma joia. Não gostamos de individualizar pós-jogo, mas ele tem futuro brilhante pela frente".

Os cartões para Ryan

"Ele reconhece que no momento poderia ter feito diferente, principalmente no primeiro amarelo. Considero que foi falta antes nele. Ele não tem culpa nenhuma, menino trabalhador e contamos com ele".

Avaliação do trabalho e chance aos jovens

Carlos Miguel titular?

"Não ganho para isso. Mas falando sério agora: bom o Corinthians contar com dois excelentes goleiros, além do Donelli, Cadu. Decisão é do António".

Saída do Hugo

"Não sou médico, mas acho que não preocupa, não".

Corinthians terminou jogo com todos de linha da base

"Enaltecer o trabalho da base. Quanto mais jogadores da base chegam no profissional, melhor. Convivência próxima é importante, podem almejar estar mais no elenco profissional no futuro e quem ganha é o Corinthians".

Critérios para a escalação e Romero titular

"Diante dos jogadores à disposição, decidimos com a comissão técnica de colocar o que há de melhor. Não foi poupar. Esses eram os melhores jogadores".