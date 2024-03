Após virar 3ª maior artilheiro do São Paulo no século, Luciano celebra classificação sofrida no Paulistão: "Alívio"

O São Paulo sofreu, mas venceu o Ituano e se classificou às quartas de final do Campeonato Paulista. Um dos gols da equipe foi marcado por Luciano, que celebrou a vaga conquistada "no sufoco".

Após o fim da partida, o jogador citou o "alívio" pela classificação e alertou que a equipe não pode sofrer como sofreu para passar de fase no Estadual.

"É um alívio, né. Apesar das dificuldades, o gramado está um pouco pesado, mas não podemos sofrer como sofremos hoje. Mas esse sufoco não vem de hoje, vem de algumas partidas atrás", disse Luciano à Record TV.

Com o tento, Luciano ultrapassou França e tornou-se o terceiro maior artilheiro do São Paulo no século XXI. Agora, ele soma 70 bolas na rede e só está atrás de Rogério Ceni, com 112, e Luís Fabiano, com 212. Ele celebrou o feito após o jogo.

"Me tornar o terceiro maior artilheiro do clube no século é muito bom, agradecer minha família, Deus, e também aos meus companheiros, sem eles não sou nada. Agora é seguir, porque temos uma caminhada muito difícil pela frente", vibrou.

Classificado, o São Paulo enfrentará o Novorizontino nas quartas de final do Paulistão. O Tricolor ficou na liderança do Grupo D, com 22 pontos, mesma pontuação do rival, segundo colocado.

Ainda não há data nem horário confirmados para o duelo eliminatório. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não divulgou a tabela completa da próxima fase da competição. No entanto, com o primeiro lugar da chave, a equipe de Thiago Carpini garantiu o mando de campo.