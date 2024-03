Adversário definido! Palmeiras vai encarar a Ponte Preta nas quartas de final do Paulistão

Na tarde deste domingo, o Palmeiras conheceu seu adversário nas quartas de final do Campeonato Paulista. Trata-se da Ponte Preta, que apesar de ter sido derrotada pelo Santo André, conseguiu a classificação ao mata-mata do Estadual.

Mesmo com o revés, a Ponte Preta garantiu vaga devido ao empate sem gols do Água Santa com o Corinthians. Com isso, a Macaca fechou a fase de grupos do Estadual na segunda posição do Grupo B, com 17 pontos, enquanto o clube de Diadema encerrou com 15.

Por sua vez, o Palmeiras já havia assegurado vaga nas quartas de final na décima rodada, quando bateu o Mirassol por 3 a 1 na Arena Barueri. Ao vencer o Botafogo-SP no último sábado, o Verdão também terminou com a melhor campanha geral pelo terceiro ano consecutivo, somando 28 pontos na atual edição.

As quartas de final do torneio serão definidas em jogo único. Os duelos estão previstos para acontecer no próximo domingo, 17 de março, com horários e locais ainda a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Palmeiras e Ponte Preta voltam a se encontrar em um mata-mata de Paulistão após quatro anos. A última vez em que disputaram uma vaga foi em 2020 - na ocasião, o Verdão venceu a Macaca por 1 a 0 na semifinal e foi à decisão, levantando o Estadual mais uma vez ao bater o Corinthians nos pênaltis.

Já a última vez que Palmeiras e Ponte de fato se enfrentaram no Paulista de forma geral foi em 2022. Pela primeira rodada, em embate disputado no Allianz Parque, o Alviverde superou o adversário paulista por 3 a 0 graças a gols de Murilo, Luan e Rony.

O Palmeiras busca seu terceiro título consecutivo de Paulistão, coisa que não atinge há 90 anos. O último tricampeonato paulista do clube foi em 1934, quando ainda se chamava Palestra Itália.