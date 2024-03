Wendell vibra com nova assistência pelo Porto e projeta decisão na Champions

Convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo Wendell segue em alta no futebol português. Nesta sexta-feira (8), o brasileiro voltou a participar positivamente de mais uma vitória do Porto, desta vez, com assistência para Wenderson Galeno marcar o segundo gol na vitória de 3 a 0 sobre o Portimonense, fora de casa, pela 25ª rodada da competição nacional.

Essa foi a sétima participação direta de Wendell em 24 jogos na temporada, sendo a terceira assistência. Na última rodada, ele já havia feito um dos gols da goleada dos Dragões de 5 a 0 sobre o Benfica.

"Estou vivendo um momento incrível, realmente. Acredito que seja o meu melhor desde que cheguei ao Porto. Venho tendo sequência e, graças a Deus, e a ajuda do treinador e dos meus companheiros, tenho conseguido contribuir tanto na defesa quanto no ataque. Hoje, fizemos uma grande partida. Não sofremos gols e ainda pude contribuir com uma assistência", disse.

Com o resultado, a equipe chegou aos 55 pontos e se aproximou do Benfica, que tem 58, com um jogo a menos, e é o segundo. O Sporting lidera a competição, com 59, e duas partidas atrasadas. Agora, porém, o Porto volta toda a sua atenção para o confronto decisivo de terça-feira (12), valendo vaga nas quartas de final da Champions League, contra o Arsenal. Como venceu o duelo de ida, por 1 a 0, os Dragões podem até empatar que ficam com a vaga.

"Ficamos felizes com a vitória sobre o Portimonense, mas já estamos completamente focados agora no jogo contra o Arsenal. Não tenho a menor dúvida de que será um embate duríssimo. Temos uma pequena vantagem pela vitória no jogo de ida, mas precisamos estar 100% focados para conseguir outra grande atuação e voltar para Portugal com a classificação", declarou.

Com a camisa do Porto, Wendell já disputou 95 jogos, marcou sete gols, deu nove assistências e conquistou cinco títulos: Primeira Liga (2021/22), Taça de Portugal (2021/22 e 2022/23), Taça da Liga (2022/23) e Supertaça de Portugal (2022).