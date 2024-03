Volante do São Paulo, Bobadilla é convocado pela seleção paraguaia

O São Paulo tem mais um convocado para os amistosos de seleções internacionais do fim do mês de março. Desta vez, o clube do Morumbi informou que o volante Bobadilla foi chamado para disputar um jogo do Paraguai.

No dia 25 de março, a equipe sul-americana estará na Europa. O Paraguai disputa um amistoso diante da Rússia.

Em alta após os títulos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil, o São Paulo voltou a ceder jogadores para a Seleção Brasileira. O goleiro Rafael e o volante Pablo Maia vão integrar a equipe do técnico Dorival Júnior contra Inglaterra e Espanha.

Além disso, o zagueiro Ferraresi também estará fora do Tricolor neste período. Ele vai representar a Venezuela nos amistosos contra Itália e Guatemala, entre 21 e 26 de março.

Todos esses jogadores podem desfalcar o São Paulo nas quartas de final e até na semifinal do Paulistão (respectivamente dias 17 e 27 de março), caso o time consiga a vaga após a rodada deste final de semana.