Veja o estilo de jogo de Cacá, novo zagueiro do Corinthians

O zagueiro Cacá foi apresentado como o mais novo reforço do Corinthians para a temporada de 2024. O defensor chega com contrato de empréstimo até o final do ano, com opção de compra.

Aos 24 anos, Cacá chega ao Timão após passagens por Cruzeiro, Tokushima Vortis (clube que detém seus direitos econômicos) e Athletico-PR. A reportagem da Gazeta Esportiva separou o que você precisa saber sobe o novo defensor do Corinthians.

Velocidade

Cacá possui muita velocidade para alguém da posição. O jovem consegue percorrer longas distâncias e competir com os atacantes em cenários de campo aberto, o que é visto como um trunfo.

Combatividade

O novo camisa 25 do Corinthians se notabiliza por ser muito combativo, confiando muito em sua capacidade de vencer duelos. Isso gera bons desarmes e antecipações, mas também pode ocasionar em fintas dos adversários e faltas duras quando os botes não são bem calculados.

Pelo Athletico-PR, Cacá teve média de 1,4 desarmes e 4,6 bolas recuperadas por jogo, além de ter recebido seis cartões amarelos em 19 duelos, segundo o Sofascore.

Bom jogo aéreo

Cacá costuma ter bom desempenho nos duelos aéreos, seja em situações de ligação direta do oponente como em bolas paradas. Com 1,85m, o zagueiro também se destaca pela boa impulsão para se sobressair em relação ao jogador que está no seu setor. O atleta venceu 53% de disputas aéreas no último Brasileirão

Preferência pelo lado direito

Cacá tem como preferência atuar pelo lado direito da zaga, função hoje ocupada por Félix Torres. Em sua coletiva de apresentação, o atleta disse que pode atuar pela esquerda e revelou que chegou a atuar como volante ao longo de sua carreira.

Mapa de calor de Cacá pelo Athletico-PR (Imagem: Sofascore)