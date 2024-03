Veiga posta foto do dente quebrado após vitória do Palmeiras, e clube brinca nas redes sociais

O meio-campista do Palmeiras, Raphael Veiga, brincou nas redes sociais após a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Botafogo-SP neste sábado, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. O jogador publicou uma foto com uma parte do dente quebrado no seu Instagram.

O lance que quebrou o dente de Veiga aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. Ele foi empurrado e teve o rosto acertado pelo cotovelo do lateral do Botafogo-SP, Walisson. Depois de levar a pior na dividida, ele mostrou ao árbitro da partida o pedaço do dente que ficou quebrado.

Veiga ficou com o dente quebrado após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP (Foto: Reprodução/Instagram)

Após o jogo, o Verdão também tirou uma onda nas suas redes sociais. O clube publicou uma imagem de Veiga com o dente quebrado e aproveitou para fazer propaganda da Palmeiras Pay Odonto, serviço de plano odontológico voltado aos torcedores alviverdes.

O Veiga já tem o Palmeiras Pay Odonto e tá pronto pra usar, viu? ?? Faça igual o nosso Maestro, abra sua conta e garanta seu plano para não passar perrengue ? https://t.co/CeWXn470LU#AvantiPalestra pic.twitter.com/IFcMame8dZ ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 10, 2024

O Verdão encerrou a fase inicial do Estadual na liderança do Grupo B, com 28 pontos. No total, foram oito vitórias e quatro empates, sem nenhuma derrota. No primeiro lugar geral, o time poderá decidir os duelos de mata-mata como mandante.

Único invicto do Paulistão, o Palmeiras ainda não conhece seu adversário nas quartas de final. O rival do Verdão, que pode ser a Ponte Preta ou o Água Santa, será conhecido neste domingo. A partida está prevista para este próximo fim de semana, ainda sem data ou horário confirmados, com mando alviverde.