Veiga mostra como ficou sorriso após dente quebrado em vitória do Palmeiras

Do UOL, em São Paulo

Raphael Veiga compartilhou nas redes sociais depois da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP como ficou seu sorriso após a trombada com o jogador do time adversário.

O que aconteceu

O meio-campista mostrou o resultado do lance, que rendeu uma pontinha do dente quebrada.

É possível perceber na imagem que um dos dentes quebrou mais que o outro, tendo somente a ponta danificada.

O jogador pareceu levar o momento na brincadeira apesar de estar bem visível o dano causado pelo choque.

O lance

Veiga levou uma pancada no rosto aos 36 minutos do primeiro tempo.

Em uma dividida com Wallison, o jogador caiu e ao verificar o que tinha acontecido, percebeu que faltava um pedaço do dente.

Apesar de estar com um pedaço faltando, ele participou da criação da equipe, com duas finalizações, mas não balançou a rede.