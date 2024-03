Vasco x Nova Iguaçu: veja informações e onde assistir ao duelo pela semifinal do Carioca

Após espantar o fantasma da eliminação na Copa do Brasil e avançar à terceira fase do mata-mata, o Vasco iniciará no domingo a disputa contra o Nova Iguaçu por uma vaga na final do Campeonato Carioca.

O primeiro duelo das semifinais será neste domingo, no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília). A partida terá transmissão do SBT, do Sportv e da Cazé TV.

Apesar da evolução da equipe nas últimas semanas, a tarefa do Cruzmaltino não deverá ser fácil. O Nova Iguaçu foi a grande surpresa da Taça Guanabara, fase classificatória do Estadual. A equipe da Baixada Fluminense chegou à última rodada já classificado para as semifinais e assegurou a segunda colocação na tabela, atrás apenas do Flamengo.

Além disso, no dia 31 de janeiro as duas equipes se enfrentaram pela quinta rodada da competição e o Laranja venceu por 2 a 0, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

A classificação do Vasco só veio na rodada final com uma bela atuação na goleada por 4 a 0 sobre a Portuguesa-RJ. Entretanto, no meio de semana, o Cruzmaltino sofreu para superar o Água Santa pela segunda fase da Copa do Brasil.

Depois de abrir 2 a 0 com uma grande atuação no primeiro tempo, o time teve um apagão e viu a equipe paulista virar o jogo diante de um São Januário lotado. Um gol no final que garantiu o empate no fim e o goleiro Léo Jardim, que brilhou na disputa de pênaltis, salvaram o time.

O Nova Iguaçu não vem surpreendendo só no Carioca. A Pantera da Baixada goleou o Itabuna-BA, fora de casa, por 8 a 0, na primeira fase da Copa do Brasil. O time comandado por Carlos Vitor, entretanto, terá suas atenções divididas esta semana com o duelo da segunda fase diante do Internacional, no Mané Garrincha, em Brasília, marcado para a próxima quarta-feira.

As duas partidas das semifinais serão realizadas no Maracanã. O segundo jogo está marcado para o sábado, dia 16 de março.

FICHA TÉCNICA



VASCO X NOVA IGUAÇU

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 10 de março de 2024 (domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira



VAR: Rodrigo Nunes de Sá

VASCO: Leo Jardim, João Victor, Medel e Leo; PH, Zé Gabriel, Galdames, Payet e Lucas Piton; Adson e Vegetti



Técnico: Ramón Díaz

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana, Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Ronald, Albert, Xandinho e Bill; Carlinhos e Maxsuell Alegria



Técnico: Carlos Vitor