Durinho encara erros do passado para poder voltar a disputar título do UFC

Gilbert Durinho volta ao octógono do UFC hoje (8) querendo deixar para trás os erros para voltar a sonhar uma disputa de cinturão. Ele enfrenta Jack Della Maddalena na segunda luta do card principal do UFC 299.

O objetivo agora é minimizar os erros. Dá para melhorar bastante e evoluir, tomar melhor as decisões e acho que ser mais inteligente em algumas escolhas de data de luta, de momento de luta, não me precipitar muito. Eu estou no caminho certo para, agora, engatar de vez uma sequência boa de vitórias e pegar o cinturão Gilbert Durinho, ao UOL

Eu fiz praticamente três lutas em menos de cinco meses, foi um período que meu corpo já estava no estresse máximo e acabou causando a lesão [na luta contra Belal]. Eu tenho que respeitar todas as etapas de treinamento para a luta. Estou tentando amadurecer para ter melhores escolhas

Aprendendo a esperar

Durinho lesionou o ombro, em 6 de maio do ano passado, na luta contra Belal Muhammad. Nesses dez meses, o brasileiro contou que precisou aprender a ser paciente e aguardar a recuperação total do ombro para retornar aos treinos.



Eu tive que ficar uns dois meses sem treinar, só deixar o corpo regenerar, o ombro, e tive que trabalhar bastante, ficar mais paciente. Eu sou um cara que gosta de treinar bastante, gosto de lutar. Mas eu quis ter certeza que o ombro estava 100% no lugar, antes de eu voltar a treinar

Retorno ao octógono

Durinho volta ao octógono quase um ano depois da derrota para Belal Muhammad. Ele terá pela frente um adversário que vem de 16 vitórias consecutivas.

Eu estou no top 5 da categoria há anos, lutando contra campeão, ex-campeão, contra cara que já lutou pelo cinturão há muito tempo, e ele é um moleque novo que está vindo com muita vontade. Mas eu estou com muita experiência, estou fazendo 10 anos de UFC no mês que vem, e acho que é difícil para os dois. Ele é um cara duríssimo, tem a mão pesada, vai vir para acabar com a luta, e eu também estou indo para acabar com a luta, tem tudo para ser um lutão

Pedido de desculpas e revanche

A derrota para Belal Muhammad criou uma rivalidade entre os dois. O brasileiro se incomodou com a chance de o rival disputar o cinturão. Mais tarde, voltou atrás e se desculpou.

O brasileiro acredita que Belal pode ganhar o cinturão, mas para ele o grande favorito ao título é o britânico Leon Edwards.

Eu não gosto muito dele, mas eu me precipitei naquele momento. Eu acho que ele merece sim disputar esse cinturão, são dez vitórias seguidas, por isso que eu pedi desculpa