Técnico do Santos dá preferência à Vila Belmiro para quartas de final do Paulistão

O Santos ainda não sabe onde jogará as quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Portuguesa. O técnico Fábio Carille afirmou neste sábado, após a vitória de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, que a preferência do elenco e comissão é jogar na Vila Belmiro.

"Minha preferência e dos atletas é sempre de jogar aqui, mas a torcida vai ser o 12º jogador onde quer que estejamos. O Palmeiras já passou em primeiro, o São Paulo deve passar em primeiro, acho difícil a Polícia liberar dois jogos na capital e ninguém quer jogar às 11h", disse.

"Mas no meio de semana jogar em São Paulo é uma realidade. Onde jogarmos, a torcida vai estar", completou.

O Santos aguarda a definição da Federação Paulista de Futebol (FPF) para saber quando volta a campo. O time encara a Portuguesa nas quartas de final, em casa. As datas base são 16 e 17 de março.

O presidente Marcelo Teixeira afirmou que tem um acordo positivo com o Corinthians para atuar na Neo Química Arena. A diretoria, contudo, ainda precisa aguardar o término da última rodada do Paulistão para saber se será viável.

A definição deve ser tomada na segunda-feira, em reunião da FPF com os clubes.

"Vamos chegar muito bem (nas quartas). Na hora que precisou, o elenco mostrou. Quando classificou, parece que abaixou a guarda. Mas foi muito bom nível, concentração. Feliz por hoje também entrada dos meninos. Jair estamos vendo que tem qualidade. Chermont e Weslley entraram bem, dá confiança. Chegaremos muito prontos e determinados. Não sei como a Portuguesa joga, mas vou analisar. Sou do jogo a jogo", disse Carille.

Entenda o cenário

No momento, dos quatro grandes de São Paulo, apenas o Corinthians já está matematicamente eliminado do Paulistão. O Palmeiras, assim como o Santos, já está garantido nas quartas. O São Paulo decide o seu futuro no domingo, quando visita o Ituano.

Caso o Tricolor não avance, a chance do Peixe atuar na capital aumenta. Isso porque o time do litoral poderia atuar no sábado e o Verdão no domingo, ou vice-versa. Outro cenário que ajuda é o São Paulo passar como segundo do grupo, pois o clube de Thiago Carpini seria visitante nas quartas.

Em caso de classificação dos são-paulinos como líderes, o Santos estuda pedir à Federação Paulista de Futebol jogar no meio de semana. Assim, Palmeiras e São Paulo poderiam atuar no final de semana.

Mas, mais importante do que a tabela, é a vontade da comissão técnica e jogadores. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, a decisão será tomada em conjunto com todos do clube. O mandatário garantiu que há uma conversa bem positiva para atuar na Neo Química Arena, caso seja viável.

"O departamento financeiro e administrativo fizeram contato com o Corinthians. Encerramos a conversa com intuito de acordo. O Corinthians foi um clube coirmão nos sentido de entender, negociar e chegar a uma conclusão favorável em questões financeiras. O Santos fez um entendimento com o Corinthians, mas há um problema com segurança e Polícia. Podemos ter dois clubes de São Paulo jogando como mandantes em São Paulo. Se nós pudéssemos jogar no sábado ou domingo, desde que não fosse às 11h. O Santos não aceita jogar 11 horas em São Paulo", disse.

"Tem que ser resolvida primeiro a questão da classificação, quem vai passar e onde jogarão. Se der, a federação estuda outra possibilidade para o Santos jogar durante a semana. Está sendo estudado. Queremos analisar se vai ter atrativos, segurança e para o torcedor repetir o mesmo volume que tivemos no Morumbi. Temos que fazer o cálculo para colocar o maior número de pessoas no estádio. O objetivo é passar de fase. Não é apenas o dinheiro", ampliou.

"Conversei com a comissão e jogadores. Fiz os esclarecimentos, pontuei bem os nossos objetivos. Dentro eles estão os jogos em São Paulo. Possivelmente será um sucesso no Itaquerão. Nossa casa é a Vila, vamos jogar aqui também. Há uma preferência natural de jogar na Via. Tudo está sendo analisado. Será uma decisão em conjunto. Hoje ficou muito claro depois da nossa conversa que nosso objetivo principal é ir forte, onde quer que seja", finalizou.

O Santos jogou recentemente no Morumbis. Mais de 50 mil pessoas foram ao estádio do São Paulo para acompanhar a vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.