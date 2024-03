Semifinal e 8 a 0: como Nova Iguaçu virou a Laranja Mecânica da Baixada?

Do UOL, no Rio de Janeiro

Vice da Taça Guanabara, classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, com zero derrota para os grandes do Rio e ostentando um atropelo por 8 a 0 contra o Itabuna (BA), na Copa do Brasil. Afinal, quais os segredos do Nova Iguaçu, a Laranja Mecânica da Baixada Fluminense?

Aposta em joias que não vingaram nos grandes

O futebol que tem rendido elogios é fruto do investimento em jovens talentos. O Nova Iguaçu não aposta mais em medalhões em fim de carreira e tem se caracterizado por ser um clube formador. A média de idade do elenco atual é de 25,5 anos.

Além da base, o time de 2024 tem como principais destaques atletas revelados em clubes tradicionais. Eles eram vistos com potencial, mas não tiveram muitas oportunidades no profissional.

Carlinhos, o artilheiro do Carioca, era tido como promessa na base do Corinthians. O atacante de 27 anos foi artilheiro da Copinha, no título de 2017, mas não vingou no time de cima. Após rodar por clubes do eixo Rio-São Paulo, chegou este ano ao Nova Iguaçu e divide a artilharia com Pedro, do Flamengo. Com gols sobre Botafogo, Fla e Vasco, tem recebido propostas e sondagens, algumas de equipes grandes.

Bill, seu companheiro de ataque, era joia na base do Flamengo. Destaque no título da Copinha de 2018, atuou algumas vezes como profissional, em 2019, mas não teve sequência e foi comprado em 2022 pelo Dnipro, da Ucrânia, por 300 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual). O clube ucraniano o emprestou ao Nova Iguaçu nesta temporada.

Outro que tem se destacado na temporada é o filho do ex-jogador Iranildo. Yago Ferreira é meia, tem 22 anos e pertence ao Fluminense, onde foi revelado. O jovem está emprestado pelo Tricolor.

O lateral direito Cayo Tenório foi revelado pelo Vasco e foi titular do profissional, em 2020. O jogador de 25 anos, porém, perdeu espaço e, quando acabou seu contrato com o Cruzmaltino, no fim de 2023, se transferiu para o Nova Iguaçu e por lá está até hoje, onde tem vínculo até 2026.

O Nova Iguaçu tem ainda o meia Sidney e o atacante Lucas Campos, revelados no Botafogo. O atacante Emerson Carioca, formado no Cruzeiro, e o meia Ronald, cria do Vitória.

Geridos por irmãos desde a fundação

O Nova Iguaçu é gerido pelos irmãos Jânio e Jorge Moraes desde sua fundação, em 1990. Jânio é o presidente, e Jorge, o vice.

O ex-jogador Zinho foi um dos investidores. Ele foi sócio do clube por algum tempo.

O Nova Iguaçu já revelou o ex-atacante Deivid (ex-Cruzeiro, Flamengo e Santos). O lateral esquerdo Cortês (ex-Botafogo e Grêmio) e o volante Airton (ex-Flamengo, Fluminense e Botafogo) também são crias do clube.

Apelido é inspirado na Holanda

A inspiração para o apelido foi a cor predominante do time, o laranja. A mesma da seleção holandesa, que ganhou a alcunha de Laranja Mecânica pelo futebol na Copa de 1974. A escolha pelo uniforme alaranjado, porém, não tem a ver com a Holanda e, sim, pelo fato do município de Nova Iguaçu ter sido um dos maiores exportadores da fruta do mundo na década de 30.