Em busca da liderança geral, Santos faz testes contra a Inter de Limeira

Do UOL, em Santos

Santos e Inter de Limeira estão escalados para o jogo de hoje, às 18h, na Vila Belmiro, pela última partida da primeira fase do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O Santos sonha com a liderança geral do Paulistão. O Peixe precisa vencer e torcer para o Palmeiras perder para o Botafogo-SP na Arena Barueri.

O Peixe vai fazer alguns testes. Aderlan, Diego Pituca, João Schmidt e Guilherme foram poupados.

Giuliano fica no banco de reservas após se recuperar de problema na panturrilha. Willian, com lesão muscular, está fora do torneio. Gabriel Brazão foi relacionado pela primeira vez.

O Santos vai a campo com: João Paulo, Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; Tomás Rincón, Nonato e Cazares; Otero, Pedrinho e Morelos.

A Inter de Limeira já está classificada para as quartas de final, mas não pode alcançar o Bragantino, líder do grupo.

A Inter está confirmada com: Max Walef, JP Galvão, Diego Jussani, Matheus Mancini e César Morais; Emerson Santos, Lima, Gustavo Bochecha e João Felipe; Quirino e Albano.