Santos terá mudanças no time titular e Giuliano no banco contra Inter de Limeira; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar a Inter Limeira, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille fez algumas alterações na escalação titular.

O lateral direito Aderlan e o volante Diego Pituca serão poupados. Ambos estão pendurados e, caso recebessem o terceiro amarelo, não poderiam encarar a Portuguesa nas quartas de final. O volante João Schmidt e o atacante Guilherme também serão preservados.

Assim, o time vai a campo com: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; Tomás Rincón, Nonato, Otero e Cazares; Furch e Pedrinho.

No banco de reservas, as novidades são Gabriel Brazão e Giuliano. O goleiro foi inscrito no Paulistão na vaga de Willian e foi relacionado pela primeira vez. Já o meia volta a ser opção após se recuperar de uma lesão na panturrilha. Ele não entra em campo desde o final de janeiro.

Willian Bigode, por sua vez, é desfalque. O atacante teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Do outro lado, a Inter de Limeira esta escalada com: Max Walef, JP Galvão, Diego Jussani, Matheus Mancini e César Morais; Emerson Santos, Lima, Gustavo Bochecha e Albano; João Felipe e Quirino.

O Santos chega para esta última rodada já classificado para as quartas de final. O clube está na liderança do Grupo A, com 22 pontos.

O time, no entanto, busca a vitória para tentar encerrar a primeira fase com a melhor campanha geral. A equipe está na segunda colocação. O Palmeiras está na ponta, com 25. O Verdão encara o Botafogo-SP neste sábado, na Arena Barueri.

A Inter de Limeira também já está classificada para a próxima fase. O time ocupa a vice-liderança do Grupo C, com 17 pontos.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).