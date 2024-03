Santos: dois motivos para acreditar e um para desconfiar da vitória

Santos e Inter de Limeira se enfrentam hoje, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo dois motivos para o torcedor acreditar na vitória e um para desconfiar do time de Fábio Carille.

Motivos para acreditar

Fator casa: Em momento de oscilação no time, o Santos volta a jogar em casa para retomar a segurança e se preparar para as quartas de final da competição. O Peixe tem a expectativa de estádio cheio e festa.

Liderança geral: O técnico Fábio Carille poupou apenas os pendurados Pituca e Aderlan e vai com os titulares para buscar a liderança geral do campeonato. O Peixe é vice-líder, com 22 pontos, atrás do Palmeiras, com 25.

Motivos para desconfiar

Peixe em baixa: Após um início fora da curva no Paulistão, o Peixe oscilou nas últimas partidas e preocupou o torcedor. A equipe ganhou semana livre nas últimas rodadas, mas teve queda de rendimento.