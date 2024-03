No Paulistão, Santos brilha dos testes para a Série B aos clássicos

Do UOL, em São Paulo

O Santos faz hoje (9) seu último jogo na 1ª fase do Paulistão, mas seja qual for o resultado contra a Inter de Limeira, o saldo já é positivo.

Peixe se sai bem em testes para Série B

O Santos enfrentou no estadual cinco adversários que vai encontrar na Série B. O retrospecto foi positivo: três vitórias (Botafogo-SP, Ponte Preta e Guarani), um empate (Mirassol) e uma derrota (Novorizontino).

O retrospecto podia ser ainda melhor. Na partida contra o Mirassol, o Santos esteve próximo da vitória, já que batia o adversário por 2 a 1 até os 46 dos segundo tempo, quando levou o empate.

Ataque e defesa tiveram números próximos. Ao longo dos "confrontos diretos", o Peixe marcou nove gols (média de 1,8 por jogo) e foi vazado seis vezes (média de 1,2 por jogo).

O único adversário que o Santos terá na Série B e que não encarou no Paulistão foi o Ituano. A equipe de Itu está no mesmo grupo que o Peixe e já está sem chances de ir às quartas de final, onde poderiam se enfrentar.

Rei dos clássicos

O Santos fechará a 1ª fase do Paulistão como 'campeão dos clássicos'. O time comandado por Fábio Carille conquistou seis pontos nos jogos disputados contra os seus três maiores rivais.

O Palmeiras ficou em segundo, com cinco pontos, seguido pelo São Paulo, com quatro e Corinthians, com um.

Durante a sua campanha nos clássicos, o Santos venceu Corinthians e São Paulo. O Peixe bateu o Timão por 1 a 0, em casa, e derrotou o Tricolor pelo mesmo placar, mas no MorumBis. A derrota para o Palmeiras aconteceu no Allianz Parque.

A última vez que o Santos havia vencido dois clássicos na 1ª fase do Paulistão foi em 2014. Naquela edição, o Peixe bateu Corinthians (5 a 1) e Palmeiras (2 a 1), além de ter ficado no empate contra o São Paulo (0 a 0).

Santos briga pela melhor campanha

O Santos chega na última rodada sonhando com a melhor campanha na tabela geral. Atualmente, o Peixe é o atual vice-líder geral, com 22 pontos, três a menos que o Palmeiras.

Para terminar com a liderança, a equipe precisa de uma combinação de resultados: vencer a Inter de Limeira e torcer por uma derrota do Palmeiras para o Botafogo-SP, em Barueri.

Seja como for, o Santos já sabe que enfrentará a Portuguesa, em casa, nas quartas de final. A Lusa garantiu o segundo lugar do Grupo A, logo atrás do Peixe.