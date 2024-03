Santos bate Inter de Limeira de virada e assegura segunda melhor campanha do Paulistão

O Santos sofreu, mas encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista com uma vitória. Na noite deste sábado, o Peixe bateu a Inter de Limeira por 3 a 2, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do torneio. Furch (duas vezes) e Cazares anotaram os dois dos mandantes, enquanto Quirino fez os dos visitantes.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 25 pontos. A equipe assegurou a segunda colocação na classificação geral, ficando apenas atrás do Palmeiras, que venceu o Botafogo-SP e foi a 28 pontos.

O Santos aguarda a definição da Federação Paulista de Futebol (FPF) para saber quando volta a campo. O time encara a Portuguesa nas quartas de final, em casa. As datas base são 16 e 17 de março. Já a Inter de Limeira visitará o Red Bull Bragantino na próxima fase.

O jogo

Jogando com o apoio de sua torcida, o Peixe tentou partir para cima no começo. Com quatro minutos, Cazares cobrou falta e Gil desviou com perigo por cima. Na sequência, Hayner arriscou de longe, mas chutou fraco e facilitou a vida de Max Walef.

Aos 10, o goleiro brilhou. Otero soltou uma pancada em tiro livre e obrigou o arqueiro a se esticar todo para evitar o golaço.

A Inter de Limeira, por sua vez, chegou ao ataque pela primeira vez aos 13. Lima invadiu a área sozinho após vacilo dos mandantes na saída de bola e foi derrubado por Nonato. O árbitro, então, assinalou pênalti. Na cobrança, Quirino abriu o placar.

A reação do Alvinegro Praiano, contudo, foi rápida. No minuto seguinte, Otero foi acionado na direita, driblou a marcação e cruzou com precisão para Furch completar de cabeça e empatar.

Apesar do tento, os anfitriões não conseguiram manter o embalo e viram os visitantes crescerem. Aos 23, então, Albano recebeu cruzamento nas costas de Felipe Jonatan e rolou para Bochecha, que se enrolou e deixou para Quirino. O atacante só teve o trabalho de finalizar no cantinho para recolocar o Leão na frente.

Novamente atrás no placar, o Santos tentou voltar a agredir. Com 25 minutos, Pedrinho fez jogada pela esquerda e cruzou para Furch testar por cima. Instantes depois, o argentino tentou de novo, dessa vez nas mãos de Max. No fim, ainda deu tempo de Otero obrigar o goleiro a fazer mais uma defesa em cobrança de falta.

2º tempo

A etapa complementar começou exatamente como terminou a primeira. Com três minutos, Otero cobrou falta com veneno e viu Max voar para espalmar. A Inter respondeu logo na sequência. Albano foi acionado no bico da área e bateu colocado para a intervenção de João Paulo.

Já aos 10, Furch voltou a deixar o placar igual. Pedrinho fez jogada individual pela esquerda e foi derrubado na área, gerando pênalti. Na cobrança, o centroavante argentino assumiu a responsabilidade e estufou as redes.

A partir de então, o jogo ficou mais morno. O Santos tentou pressionar em busca da virada, mas sofreu para criar jogadas. Do outro lado, o Leão passou a cadenciar a partida e tentou explorar os contra-ataques.

O Peixe voltou a levar perigo aos 37. Hayner aproveitou o vacilo da defesa adversária e emendou uma pancada para a defesa de Max. No rebote, o lateral mandou para fora. Já aos 39, saiu a virada. Cazares interceptou o passe na entrada da área e saiu cara a cara com o goleiro. O meia, então, bateu no canto e saiu para o abraço.

Nos minutos finais, o Alvinegro Praiano ainda buscou mais, mas o placar ficou no 3 a 2 para os mandantes.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 3 X 2 INTER DE LIMEIRA

Data: 09 de março de 2024, sábado



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Horário: 18 horas (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Mauro André de Freitas



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral



Público: 10.797



Renda: R$ 515.270,00



Cartões amarelos: João Schmidt (Santos); João Felipe, Diego Jussani (Inter de Limeira)

GOLS: Furch, aos 16 do 1ºT e 10 do 2ºT, e Cazares, aos 39 do 2ºT (Santos); Quirino, aos 15 e 23 do 1ºT (Inter de Limeira)

SANTOS: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim (Jair) e Felipe Jonatan (JP Chermont); Tomás Rincón, Nonato (João Schmidt), Otero e Cazares; Furch (Morelos) e Pedrinho (Weslley Patati).



Técnico: Fábio Carille

INTER DE LIMEIRA: Max Walef, JP Galvão, Diego Jussani (Guilherme Mariano), Matheus Mancini e César Morais; Emerson Santos, Lima (Kaue), Gustavo Bochecha e Albano; João Felipe (Gabriel Silva) e Quirino (Rafael Silva).



Técnico: Júnior Rocha