Santa Cruz x Sport: confira prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Pernambucano

Santa Cruz e Sport entram em campo, neste sábado, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. A partida será disputada no Estádio Jóse do Rego Maciel, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pela TV aberta, em Pernambuco, por meio da Globo.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS



Santa Cruz - quatro vitórias e um empate.



Sport - três vitórias, uma derrota e um empate.

ESCALAÇÕES

Santa Cruz



William; Toty, Rafael Pereira, Paulo César e Juan Tavares; Lucas Siqueira, Caio Mello e Matheus Melo; João Pedro, Pedro Bortoluzzo e Thiaguinho



Técnico: Itamar Schulle

Sport



Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Felipinho; Felipe, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Romarinho, Lucas Lima e Gustavo Coutinho



Técnico: Mariano Soso

ARBITRAGEM



O árbitro será Diego Fernando, com os assistentes Clovis Amaral e Fernando Antônio. O quarto árbitro será Tiago Nascimento e o VAR ficará sob comando de José Woshington.