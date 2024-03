Ronier fala sobre sensação de marcar seu primeiro gol entre os profissionais "É um sentimento indescritível"

O Coritiba venceu o Cianorte por 2 a 0 (6 a 0 no agregado) neste sábado pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, no Couto Pereira. Os gols foram marcados por Leandro Damião e Ronier, seu primeiro pelo profissional.

Revelado no Coxa-Branca, o atacante de apenas 19 anos destacou a sensação em marcar pela primeira vez na equipe principal.

"É um sentimento indescritível, é um sentimento de que todo o trabalho, desde o começo, foi recompensado. Esse sentimento é muito bom, ainda mais aqui em casa, no Couto (Pereira), que é minha casa desde os nove anos e é maravilhoso", disse em entrevista à NSPORTS.

Primeiro gol e primeiro jogo. ? Multicampeões na base, Ronier e Jean Gabriel agora juntos no profissional. E jogando muito. #PiásdoCouto#VamosCoxa ? Gabriel Thá | Coritiba pic.twitter.com/2ZWVnRoUYp ? Coritiba (@Coritiba) March 9, 2024

Classificado para a semifinal, o Coritiba aguarda o confronto entre FC Cascavel e Maringá para conhecer o seu adversário na próxima fase. Ronier falou sobre as suas expectativas para o duelo.

"São dois grandes times, mas a gente vai trabalhar no decorrer da semana para fazer os ajustes e se Deus quiser sair classificado para a final", afirmou.

O Coxa-Branca retorna a campo no próximo fim de semana para disputar a semifinal do Campeonato Paranaense, com data exata e horário a serem definidos. Por ter a segunda melhor campanha do torneio, a equipe comandada por Guto Ferreira irá jogar a partida de ida fora de casa e decidirá a vaga para a final ao lado de seus torcedores.