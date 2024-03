Reforço, volante Thiago Maia chega à concentração do Inter

O volante Thiago Maia já está em Porto Alegre ao lado do elenco do Internacional. Neste sábado, o meio-campista se apresentou à concentração do Colorado para ter o primeiro contato com o elenco e comissão técnica, segundo vídeo publicado pela Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul.

O Internacional entra em campo neste sábado contra o São Luiz e terá Thiago Maia como um torcedor. O jogo está marcado para o estádio Beira-Rio e é válido pelas quartas de final do Gauchão.

Relembre a negociação

Mesmo sem estar à disposição, Thiago Maia já assinou vínculo de empréstimo com opção de compra junto ao Colorado até o fim de 2024. Ele deixa o Flamengo após quatro anos defendendo as cores do Rubro-Negro. Pelo clube carioca, o volante fez 170 jogos, com cinco gols e duas assistências, além de oito títulos conquistados, entre eles a Copa Libertadores de 2020.

Formado nas categorias de base do Santos, Thiago Maia defendeu o Peixe durante os anos de 2014 e 2017, quando acertou sua ida ao Lille, da França. O volante permaneceu no clube francês até ser contratado pelo Flamengo, inicialmente por empréstimo.

Thiago Maia é mais um reforço de peso do Internacional para o ano de 2024. O clube gaúcho já anunciou contratações de figuras conhecidas do futebol, como os atacantes Rafael Borré e Lucas Alario.