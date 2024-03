Corinthians e Fla opostos: veja todas as contratações dos times da Série A

O Corinthians está entre os clubes da Série A que mais se reforçaram para a temporada de 2024, com 11 contratações. O Flamengo, que trouxe três jogadores nesta janela, aparece na outra ponta do ranking.

Mercado da Bola movimentado

O UOL fez um levantamento das contratações dos 20 times do Brasileirão para o ano. Foram levados em consideração apenas os novos nomes no elenco — jogadores que foram adquiridos após período de empréstimo ao clube, por exemplo, não entraram na conta.

O Vitória é quem mais se reforçou, seguido por outros dois que conquistaram o acesso à elite nacional: Atlético-GO e Juventude. Enquanto o primeiro trouxe 20 atletas novos, o Dragão contratou 19, e o Juventude, 17. O Criciúma, que também subiu da Série B, buscou oito nomes no mercado.

Cacá, zagueiro do Corinthians Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians aparece na sequência, junto de Botafogo e Criciúma. O trio contratou um time inteiro de reforços: 11.

Já o Flamengo ficou na "lanterna", empatado com Atlético-MG e Bragantino. O Galo fechou três caras novas contando com Bernard, que vai chegar no meio do ano após cumprir seu contrato na Grécia.

Palmeiras e São Paulo se reforçaram com cinco jogadores cada um. Os rivais completam o grupo de times que tiveram uma atuação pontual na janela em comparação ao pelotão que mais contratou.

A primeira janela de transferências de 2024 fechou anteontem e reabre em 10 de julho. Há ainda a possibilidade dos clubes anunciarem até o dia 19 de abril atletas que tenham disputado os campeonatos estaduais por equipes das Séries A ou B.

Ranking dos reforços na Série A

Vitória: 20 Atlético-GO: 19 Juventude: 17 Botafogo: 11 Corinthians: 11 Cuiabá: 11 Inter: 10 Cruzeiro: 9 Vasco: 9 Athletico-PR: 8 Criciúma: 8 Fluminense: 8 Fortaleza: 7 Grêmio: 7 Bahia: 6 Palmeiras: 5 São Paulo: 5 Atlético-MG: 3 Bragantino: 3 Flamengo: 3

Ordem alfabética nos casos de igualdade

Veja todas as contratações dos times da Série A na janela

Athletico-PR

Leonardo Godoy (lateral direito) Mateo Gamarra (zagueiro) Filipinho (meia) Andrey (atacante) Gonzalo Mastriani (atacante) Lucas Di Yorio (atacante) Petterson (Flamengo) Romeo Benítez (atacante)

Atlético-GO

Emerson Junior (goleiro) Pedro Rangel (goleiro) Maguinho (lateral direito) Adriano Martins (zagueiro) Pedro Henrique (zagueiro) Guilherme Romão (lateral esquerdo) Yeferson Rodallega (lateral) Breno Santos (volante) Campanharo (volante) Lucas Kal (volante) Roni (volante) Danielzinho (meia) Alejo Cruz (atacante) Emiliano Rodríguez (atacante) Gabriel Barros (atacante) Mateo Zuleta (atacante) Thayllon (atacante Vagner Love (atacante) Yony González (atacante)

Atlético-MG

Gustavo Scarpa (meia) Bernard (meia) Brahian Palacios (atacante)

Bahia

Santiago Arias (lateral) Victor Cuesta (Botafogo) Caio Alexandre (meia) Everton Ribeiro (meia) Jean Lucas (meia) Óscar Estupiñán (atacante)

Botafogo

John Victor (goleiro) Raul (goleiro) Damián Suárez (lateral direito) Alexander Barboza (zagueiro) Lucas Halter (zagueiro) Pablo (zagueiro) Gregore (volante) Emerson Urso (atacante) Jefferson Savarino (atacante) Jeffinho (atacante) Luiz Henrique (atacante)

Bragantino

Nathan Mendes (lateral direito) Douglas Mendes (zagueiro) Lincoln (meia)

Corinthians

Matheus França (lateral direito) Cacá (zagueiro) Félix Torres (zagueiro) Gustavo Henrique (zagueiro) Diego Palacios (lateral esquerdo) Hugo (lateral esquerdo) Raniele (volante) Igor Coronado (meia) Rodrigo Garro (meia) Pedro Henrique (atacante) Pedro Raul (atacante)

Criciúma

Matheus Teixeira (goleiro) Yerson Candelo (lateral direito) Tobias Figueiredo (zagueiro) Wilker Ángel (zagueiro) Miguel Trauco (lateral esquerdo) Higor Meritão (volante) Mateo Barcia (volante) Renato Kayzer (atacante)

Cruzeiro

Léo Aragão (goleiro) Lucas Villalba (zagueiro) Zé Ivaldo (zagueiro) Lucas Romero (volante) José Cifuentes (meia) Álvaro Barreal (atacante) Gabriel Verón (atacante) Juan Dinenno (atacante) Rafa Silva (atacante)

Cuiabá

Mateus Pasinato (goleiro) Railan (lateral direito) Bruno Alves (zagueiro) Gabriel (zagueiro) Ramon (lateral esquerdo) Guilherme Madruga (volante) Lucas Fernandes (meia) Max (meia) André Luis (atacante) Eliel (atacante) Luciano Giménez (atacante)

Flamengo

Léo Ortiz (zagueiro) Matías Viña (lateral esquerdo) De la Cruz (meia)

Fluminense

Felipe Alves (goleiro) Antônio Carlos (zagueiro) David Terans (meia) Gabriel Pires (meia) Renato Augusto (meia) Douglas Costa (atacante) Jan Lucumí (atacante) Marquinhos (atacante)

Fortaleza

Santos (goleiro) Benjamin Kuscevic (zagueiro) Tomás Cardona (zagueiro) Thauan Lara (lateral esquerdo) Luquinhas (meia) Matheus Rossetto (meia) Moisés (atacante)

Grêmio

Agustín Marchesín (goleiro) Mayk (lateral esquerdo) Dodi (volante) Du Queiroz (meia) Cristian Pavón (atacante) Diego Costa (atacante) Yeferson Soteldo (atacante)

Inter

Ivan (goleiro) Robert Renan (zagueiro) Alexandro Bernabei (lateral esquerdo) Bruno Gomes (volante) Fernando (volante) Thiago Maia (volante) Hyoran (meia) Lucas Alario (atacante) Rafael Borré (atacante) Wesley (atacante)

Juventude

Gabriel (goleiro) Matheus Claus (goleiro) Renan (goleiro) Ewerthon (lateral direito) João Lucas (lateral direito) Lucas Freitas (zagueiro) Rodrigo Sam (zagueiro) Jefferson (lateral esquerdo) Caique (volante) Luís Oyama (volante) Jean Carlos (meia) Edson Carioca (atacante) Gilberto (atacante) Kleiton (atacante) Lucas Barbosa (atacante) Rildo (atacante) Werik Popó (atacante)

Palmeiras

Caio Paulista (lateral esquerdo) Aníbal Moreno (volante) Rômulo (meia) Bruno Rodrigues (atacante) Lázaro (atacante)

São Paulo

Luiz Gustavo (volante) Damián Bobadilla (meia) André Silva (atacante) Erick (atacante) Ferreira (atacante)

Vasco

Keiller (goleiro) João Victor (zagueiro) Robert Rojas (zagueiro) Victor Luís (lateral esquerdo) Juan Sforza (volante) Adson (meia) Pablo Galdames (meia) Clayton Silva (atacante) David (atacante)

Vitória