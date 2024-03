Pedro e Cebolinha são melhores do Fla-Flu, Thiago Santos o pior; veja notas

O Flamengo bateu o Fluminense por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Autores dos gols do jogo, Everton Cebolinha e Pedro tiveram as melhores notas em estatísticas do Footstats. Thiago Santos, do Flu, que foi expulso, teve a pior.

O que aconteceu

Everton Cebolinha fez o primeiro gol do jogo, ainda na etapa inicial. Pedro, de cabeça, deu números finais ao jogo. Ambos tiveram nota 7,5.

Já Thiago Santos, expulso aos 18 minutos do segundo tempo por falta em Everton Cebolinha, acabou a partida com 4,5 como pior nota de todas.

Confira as notas

Fluminense

Fábio - 6,1

Guga - 5,5

Thiago Santos - 4,5

Felipe Melo - 6,5 (Antonio Carlos - 5)

Diogo Barbosa - 5,4 (Marcelo - 5,7)

Martinelli - 5,3

Renato Augusto - 5,4 (Manoel - 5,3)

Ganso - 5,6 (Lima - 5,7)

Keno - 6,3 (Lelê - sem nota)

Cano - 5,8

Arias - 6,2

Flamengo

Rossi - 6,5

Varela - 6,3

Fabricio Bruno - 6,9

Léo Pereira - 6,9

Ayrton Lucas - 6,3 (Viña - 6,4)

Pulgar - 7,2 (Igor Jesus 6,3)

De La Cruz - 6,7

Arrascaeta - 7

Cebolinha - 7,5 (Victor Hugo - 6,5)

Luiz Araújo - 6,1 (Bruno Henrique - 6,1)

Pedro - 7,5