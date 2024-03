Payet exalta São Januário e diz que Vasco salvou sua carreira: 'Estava no chão'

O Vasco contratou o francês Payet no meio da temporada passada. O jogador de 37 anos ajudou a equipe na fuga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Neste ano, Payet perdeu peso e tornou uma das referências do time. O francês falou sobre a importância do Vasco neste momento de sua carreira.

"Quando cheguei ao Brasil, eu estava no chão. Foi difícil. Na hora da coletiva de imprensa (na saída do Olympique de Marselha-FRA), estava tudo acabado. Na minha cabeça, eu não conseguia ver onde poderia me recuperar. Obrigado ao Vasco e aos torcedores que me ajudaram a me reerguer. Foi o amor deles que me salvou", declarou ao jornal L'Equipe.

Payet citou a atmosfera de São Januário como um dos fatores para aceitar a proposta do Vasco.

"Sempre escolhi meus clubes com base em seus estádios. Eles têm de estar cheios e tem de haver uma atmosfera. Isso é o mais importante. Eu precisava dessa paixão. Se eu não tivesse isso, teria morrido lentamente. Adoro quando os torcedores são exigentes. A relação que eu tinha com a torcida do Marselha é a mesma no Vasco", finalizou o atleta.

O francês é presença certa neste domingo, quando o Vasco encara o Nova Iguaçu, na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã.