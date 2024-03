Palmeiras x Botafogo-SP: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão

Palmeiras e Botafogo-SP se enfrentam hoje (9), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

A partida terá transmissão da CazéTV (Youtube) e Paulistão Play (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras precisa de um empate para confirmar a liderança geral do Paulistão. O time de Abel Ferreira tem 25 pontos, e o Santos tem 22, um empate contra o Botafogo-SP já garantiria a melhor campanha para o Alviverde.

Jogo não muda nada para o Botafogo-SP. A equipe de Ribeirão Preto já não tem chances de classificação para a próxima fase do Paulistão, e não corre risco de rebaixamento.

O Alviverde lidera o Grupo B com 25 pontos e ainda não perdeu no Paulistão. Ponte Preta (17), Água Santa (14) e Guarani (7) completam o grupo.

A equipe do interior terminará a fase de grupos na 4ª posição do Grupo D, o do São Paulo. Três clubes brigam por duas vagas na próxima fase no Grupo D: São Paulo (19), Novorizontino (19) e São Bernardo (18). O Botafogo-SP tem 12 pontos.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Botafogo-SP: Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Wallison, Matheus Barbosa, Leandro Maciel e Jean Victor; Emerson Negueba, Alex Sandro e Douglas Baggio.Técnico: Paulo Gomes.

Palmeiras x Botafogo-SP -- 12ª rodada do Paulistão

Data: 9 de março de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Transmissão: CazéTV (Youtube) e Paulistão Play (streaming)

