Palmeiras: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP hoje (9), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar no triunfo alviverde, e um para desconfiar dos comandados de Abel Ferreira.

Motivos para acreditar na vitória

Jogo não vale nada para o Botafogo-SP. A equipe de Ribeirão Preto já não tem chances de classificação para a próxima fase do Paulistão, e não corre risco de rebaixamento.

Palmeiras não perde para o Botafogo-SP há 10 anos. A última vitória da equipe do interior contra o Alviverde aconteceu no Paulistão de 2014, com placar de 3 a 1, no estádio Santa Cruz.

Busca pela melhor campanha geral do Paulistão. O time de Abel Ferreira tem 25 pontos, e o Santos tem 22, um empate contra o Botafogo-SP já garantiria a melhor campanha para o Alviverde.

Motivos para desconfiar

Defesa vive instabilidade. Nos últimos quatro jogos, o Palmeiras sofreu gols em três. O goleiro Weverton mostrou insegurança nas últimas atuações e Gustavo Gómez segue como desfalque por uma fratura no dedo do pé esquerdo.

