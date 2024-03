Palmeiras fica perto de ampliar domínio estadual; que diferença isso faz?

O Palmeiras de Abel Ferreira está a um jogo de completar três edições do Campeonato Paulista sem saber o que é perder na fase de grupos. Se a equipe não for derrotada para o Botafogo-SP, hoje, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, serão 36 jogos de invencibilidade nesta fase da competição (38 contando com dois jogos do Paulistão de 2021).

Números mostram domínio do Palmeiras

Rivais perderam muito mais que o Palmeiras neste período. Nas últimas três edições da fase de grupos do Paulistão, Corinthians e Santos foram os que mais perderam entre os grandes do futebol paulista (11), o São Paulo é o que mais se aproxima do Palmeiras (8) — mas o Alviverde não perdeu nenhum confronto. A última derrota foi em abril de 2021 para a Inter de Limeira.

Palmeiras também venceu mais. O Alviverde tem 24 vitórias desde a fase de grupos do Paulistão de 2022, enquanto o São Paulo tem 19, o Corinthians 17 e o Santos 13 — o Peixe não se classificou para a fase seguinte do estadual nos últimos dois anos.

Palmeiras é quem sofre menos gols no estadual. A defesa do Palmeiras também se destaca na comparação com os rivais: em 35 jogos, foram apenas 17 gols sofridos. Quem tem a melhor marca atrás do Alviverde é o São Paulo com 30, seguido pelo Corinthians com 33 e Santos com 45.

O único quesito que o Palmeiras não tem vantagem é no ataque. O São Paulo é quem mais marcou gols nesse período, com 58, enquanto o time de Abel marcou 54. O Corinthians fez 52 e o Santos 45.

A importância da melhor campanha no Paulistão

Gustavo Gómez, do Palmeiras, levanta a taça do Paulistão de 2023 Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

A invencibilidade significa ser dono da melhor campanha da fase de grupos. Quem termina a primeira fase com a melhor campanha tem o direito de decidir os jogos do mata-mata em casa. Se o Palmeiras empatar com o Botafogo-SP, já assegura a liderança geral.

O Alviverde chegou à decisão do estadual nos últimos quatro anos, e o fator casa pesou. O Palmeiras foi campeão em 2020 (contra o Corinthians), em 2022 (contra o São Paulo) e 2023 (contra o Água Santa). Em todas ocasiões, o Palmeiras decidiu no Allianz Parque — em 2020, a melhor campanha geral foi do RB Bragantino, mas a equipe não chegou à decisão.

A única derrota na decisão foi em 2021, contra o São Paulo, quando a equipe precisou fazer o segundo jogo no Morumbis. Abel Ferreira tem ressaltado internamente a importância de decidir em casa, e o Palmeiras segue firme buscando confirmar a melhor campanha geral mais uma vez.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.