Otero celebra atuação contra Inter de Limeira e valoriza vitória do Santos: "Dá embalo e confiança"

O Santos venceu a Inter de Limeira por 3 a 2, de virada, na noite deste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. Eleito craque da partida, Rómulo Otero celebrou a sua atuação e valorizou o resultado.

"Hoje, no individual, fiz uma grande partida, mas preciso ressaltar o trabalho do time. Perdendo de 1 a 0, tivemos mentalidade forte de continuar em frente e conseguimos a vitória, que é importante, com a ajuda da torcida sempre cantando para nós", disse à TNT.

"A gente sabia da importância da vitória hoje. Dá embalo e confiança para o jogo da Portuguesa, trazendo a torcida para o nosso lado. Estou muito feliz pelo trabalho do time. Agora, é descansar e pensar nas quartas", completou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 25 pontos. A equipe assegurou a segunda colocação na classificação geral, ficando apenas atrás do Palmeiras, que venceu o Botafogo-SP e foi a 28 pontos.

O Santos aguarda a definição da Federação Paulista de Futebol (FPF) para saber quando volta a campo. O time encara a Portuguesa nas quartas de final, em casa. As datas base são 16 e 17 de março.