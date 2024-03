Liderança, vaga e degola: o que está em jogo na última rodada do Paulistão

O Paulistão chega na sua 12ª e última rodada da fase de grupos com liderança geral, vagas no mata-mata e rebaixamento ainda em aberto.

Briga quente no fim

Palmeiras e Santos entram em campo hoje em busca da melhor campanha. O Alviverde larga na frente, com 25 pontos, e um empate contra o Botafogo-SP já confirma a ponta na tabela geral, enquanto o Peixe, com 22, precisa torcer para o rival perder e vencer seu jogo contra a Inter de Limeira. Ambos já estão classificados em primeiros de seus grupos, e os adversários apenas cumprem tabela.

Os demais jogos serão disputados amanhã, todos às 16h (de Brasília). Os jogos de hoje são às 18h, com mando dos dois grandes.

O São Paulo pode tanto se classificar como também ser eliminado. O Tricolor é o líder do Grupo D, com 19 pontos, levando a melhor sobre o Novorizontino no saldo de gols (7 a 4) e com um ponto de vantagem para o São Bernardo. No entanto, dependendo do resultado de seu jogo contra o Ituano e das partidas dos dois adversários, pode terminar fora da zona de classificação.

Ponte Preta e Água Santa brigam por uma vaga no Grupo B. A equipe de Campinas está em segundo, com 17 pontos, e tem a vantagem de empatar contra o Santo André. Porém, o Água Santa pode igualar a pontuação se vencer o Corinthians e a Ponte tropeçar, e avançaria ao mata-mata por acabar com uma vitória a mais.

Santo André, Ituano e Guarani batalham contra o rebaixamento. Atualmente, Santo André e Ituano possuem as duas piores campanhas, com cinco e seis pontos respectivamente, mas ambos ainda têm chances de se salvarem se ultrapassarem o Guarani, que tem sete.

O Corinthians, por sua vez, já está matematicamente eliminado e sem risco de cair. Resta ao Alvinegro, portanto, tentar deixar a lanterna do Grupo C e melhorar sua posição na tabela geral.

Os jogos da 12ª rodada

Palmeiras x Botafogo (sábado)

Santos x Inter de Limeira (sábado)

Guarani x Bragantino (domingo)

Ituano x São Paulo (domingo)

Mirassol x São Bernardo (domingo)

Novorizontino x Portuguesa (domingo)

Santo André x Ponte Preta (domingo)

Água Santa x Corinthians (domingo)

Situação dos Grupos

Grupo A

Santos: 22 pontos, 7 vitórias, 6 SG (já classificado em 1º e brigando pela liderança geral) Portuguesa: 10 pontos, 3 vitórias, -7 SG (já classificado) Ituano 6 pontos, 1 vitória, -13 SG (no Z2) Santo André: 5 pontos, 0 vitória, -10 SG (no Z2)

Grupo B

Palmeiras: 25 pontos, 7 vitórias, 10 SG (já classificado em 1º e brigando pela liderança geral) Ponte Preta: 17 pontos, 4 vitórias, 5 SG (na zona de classificação) Água Santa: 14 pontos, 4 vitórias, -3 SG (brigando pela vaga) Guarani: 7 pontos, 1 vitória, -5 SG (risco do rebaixamento)

Grupo C

Bragantino: 21 pontos, 6 vitórias, 5 SG (já classificado em 1º) Inter de Limeira: 17 pontos, 5 vitórias, 3 SG (já classificado) Mirassol: 14 pontos, 3 vitórias, 2 SG (matematicamente eliminado) Corinthians: 13 pontos, 4 vitórias, 0 SG (matematicamente eliminado)

Grupo D