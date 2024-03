Mbappé, Vini e Bellingham: a queda de braço Nike x adidas no Real Madrid

A chegada de Mbappé ao Real Madrid, em julho, pode acirrar ainda mais a maior disputa publicitária entre duas marcas gigantes no cenário esportivo: Nike e adidas.

O que aconteceu

Mbappé será jogador do Real Madrid a partir da próxima temporada e passará a ser a principal estrela do clube merengue.

O francês é um dos principais garotos propaganda da Nike e tem contrato de 15,7 milhões de euros - R$94 mi na cotação atual - anuais até 2029 com a marca.

Mbappé é o nome mais vendido nas camisas tanto do PSG quanto da Seleção Francesa, ambas fornecidas pela empresa americana.

Vini Jr. é outro jogador patrocinado pela 'vírgula' que brilha no Real Madrid e ganhou uma chuteira exclusiva recentemente.

O Real Madrid, por sua vez, é o carro-chefe da alemã adidas, que veste o clube espanhol desde 1998.

O trunfo da marca das três listras é Jude Bellingham. A ascensão meteórica do inglês no Real Madrid explodiu as ações de publicidade da marca, que pôde explorar clube e jogador.

Embaixador da adidas desde os 16 anos, o camisa 5 agora divide o posto de 'estrela da companhia' com nomes como Messi, Benzema e Kroos.

Belingham, inclusive, ganhará uma chuteira exclusiva, ao estilo Jordan: a celebração com os braços abertos 'Belligol' vai virar logomarca nos pés do jogador.

Ao mesmo tempo que Mbappé no Real Madrid preocupa a adidas, o francês pode beneficiar a marca através de publicidade indireta.

'Guerra' antiga no Real Madrid

Com os principais astros do maior campeão europeu calçando Nike, a adidas revive cenário comum nos últimos anos.

Cristiano Ronaldo venceu cinco Liga dos Campeões e se tornou o maior artilheiro da história do Real Madrid, com adidas no peito e Nike nos pés.

Outro Ronaldo, o Fenômeno também dividiu as rivais na época dos 'Galáticos'.

Os dois Ronaldos, inclusive, são os únicos atletas do futebol a terem contrato vitalício com a Nike.

O 'contragolpe' da adidas foi Messi, que passou 17 anos no Barcelona e mais dois no PSG vestindo Nike e calçando adidas.

A adidas sempre buscou levar alguns de seus principais nomes ao Real Madrid. Astros como Figo, Zidane, Kaká, Benzema e Kroos vestiram a camisa merengue enquanto eram os principais embaixadores da marca no futebol.