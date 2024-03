Mauricio exalta atuação do Inter, mas pede pés no chão para temporada: "Jogo a jogo"

Na tarde deste sábado, o Internacional garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho ao vencer o São Luiz-RS, por 3 a 0, no Beira-Rio. Os gols do triunfo colorado foram marcados por Enner Valencia, Igor Gomes e Mauricio.

Após a vitória, Mauricio valorizou a boa atuação coletiva do Inter diante do São Luiz. Apesar disso, o jogador pediu para que a equipe mantenha a calma ao longo do Estadual e também da temporada, já projetando o duelo do meio de semana pela Copa do Brasil.

"Pés no chão. Sabemos que estamos fazendo um bom trabalho, mas não é suficiente. Queremos buscar títulos, então temos que manter os pés no chão e ir atrás de boas atuações. Conseguimos comprovar hoje, mas quarta-feira temos outra batalha, já muda um pouco a chave porque é Copa do Brasil. Jogo a jogo para deixar nossa marca", declarou em entrevista ao SporTV.

A bola sobrou viva na entrada da área. Ali, o HOMEM MAU não perdoa. Na fatiada, tira do zagueiro. De frente para Luiz Felipe, não dá chances para o goleiro. ? TEU POVO TE AMA, MAURICIO! ?? pic.twitter.com/K4QROu39rG ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 9, 2024

O camisa 27 colorado também falou sobre o bom momento que vive dentro do clube. O meia entrou em campo em quatro jogos nessa temporada e marcou dois gols, contribuindo ainda para o setor criativo do Inter.

"Estou sentindo muita felicidade. Sempre recebi muito amor e carinho da torcida, e também dos companheiros e da comissão. Acho que isso é o principal e eu tenho que demonstrar em campo. Estou muito feliz em corresponder, não só com gols e assistências. Quando o coletivo se sobressai, eu fico muito mais feliz do que se eu estivesse marcando ou dando passes. Fico muito feliz por ajudar com gol e também por esse momento", concluiu Mauricio.

O Internacional vai em busca de 46º título estadual - a última vez que levantou a taça foi em 2016. O Colorado é o maior vencedor da competição, seguido pelo rival Grêmio, que tem 42.

Agora, o Internacional aguarda a definição de seu adversário na semifinal, que sairá do embate entre Guarany e Juventude. Antes disso, porém, o time volta a campo nesta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. O Inter encara o Nova Iguaçu, às 20 horas (de Brasília), no Mané Garrincha.